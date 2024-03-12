Rey será un jedi “diferente” en una nueva película de ‘Star Wars’: ¿a qué se refiere?

Video Harrison Ford no conseguía trabajo porque hizo enojar a alguien importante: así llegó a 'Star Wars'

‘Star Wars’ no estrena una película desde el 2019, con ‘The Rise of Skywalker’. Si bien ha mantenido viva a su base de fans con múltiples series ubicadas en su universo, más de un fan espera con ansias su siguiente entrega en la pantalla grande.

Daisy Ridley, quien le dio vida a Rey Skywalker, recientemente ha dado algunos detalles de lo que podemos esperar de ‘New Jedi Order’, la siguiente entrega de la saga que protagonizará.

Daisy Ridley asegura que Rey será un jedi diferente a Luke Skywalker, ¿a qué se refería?

El pasado 9 de marzo, la actriz habló con ‘Den Of Geek’ sobre los pocos detalles que se tienen sobre su retorno a una galaxia muy, muy lejana. Ante la pregunta de si Rey “será una jedi diferente o hará las cosas de manera diferente” a Luke Skywalker, Daisy Ridley se limitó a responder: “Diría que, por lo que entiendo, sí”.

Si bien no quiso entrar en detalle sobre cómo se distanciará su personaje del de Mark Hamill, múltiples medios han recordado que el jedi fracasó en su intento de reestablecer la orden cuando Ben Solo se alineó con el lado oscuro.

De lo que Daisy Ridley sí habló fue de cómo imagina que será su regreso al set de ‘Star Wars’:

“Es muy extraño. Me fui e hice muchos tipos diferentes de películas, siento que he aprendido mucho y he crecido mucho, o eso espero, como actriz. Creo que volveremos a sentirnos como pequeños pasos, como empezar desde el principio. Pero sí, ¡estoy muy emocionada!”.

‘New Jedi Order’: los detalles que se tienen de la próxima película de ‘Star Wars’

De momento, la información disponible sobre el proyecto es escasa. De hecho, el título de ‘New Jedi Order’ es apenas tentativo y no se ha confirmado por parte de LucasFilm.

Diversos rumores apuntan a que la historia se situará 15 años después de ‘The Rise of the Skywalker’ y mostrará a Rey en una etapa diferente, como maestra de una nueva generación de jedis en vez de aprendiz.

“Creo que es una exploración realmente fantástica del mundo de 'Star Wars'. Es una forma realmente genial de llevar la historia en una dirección un poco diferente”, se limitó a decir Daisy Ridley al respecto al medio ‘AlloCiné’.

En entrevista con ‘Deadline’, publicada el pasado 10 de marzo, la actriz de Rey reveló que “se introducirán nuevos personajes”, aunque dijo “no saber” qué pasará con los anteriores.

Lo que sí afirmó la estrella a ‘Collider’ es que “se está escribiendo el guion” de la siguiente película de ‘Star Wars’.

También se sabe que la próxima entrega de la saga estará dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy, quien ha enfocado su carrera en documentales, pero también estuvo a cargo de un par de episodios de ‘Mrs Marvel’.

Fecha de estreno de la siguiente película de ‘Star Wars’

Debido al secretismo del proyecto, no hay una fecha estimada para su distribución en salas de cine.

‘Deadline’ estima que ‘New Jedi Order’ se estrenará en 2026, después de la película que Jon Favreau prepara con el Mandalorian y Grogu como protagonistas.