Nicolas Cage confesó que aceptó "malas películas" por una razón: no se arrepiente de nada

Nicolas Cage vive una nueva etapa en su carrera, con películas independientes como 'Pig' o 'Butcher’s Crossing' que lo vuelven a colocar en la mira de los fans y los críticos de cine.

Pero antes de esta nueva oleada de fama, el protagonista de 'Ghost Rider' vivió momentos muy complicados que casi lo dejan en bancarrota.

En el 2014, después de una serie de fracasos en taquilla con películas como 'The Sorcerer’s Apprentice' y 'Ghost Rider: Spirit of Vengeance', el actor dilapidó su fortuna valuada en $150 millones de dólares y contrajo una deuda tributaria de 6.3 millones de dólares, por lo que las personas más cercanas a él le recomendaron declararse en bancarrota.

Nicolas Cage al borde de la bancarrota: la nueva etapa en su carrera lo salvó

Para evitar llegar a esos extremos, Nicolas Cage comenzó a aceptar casi cualquier papel que le pusieran enfrente, es por eso que desde el 2014 se convirtió en el nuevo rostro de las películas "on demand", es decir, producciones cuyo estreno y distribución eran exclusivas de las plataformas de streaming.

Esos papeles lo alejaron poco a poco de los reflectores de Hollywood a tal grado que los rumores de su retiro comenzaron a surgir en redes sociales. A pesar de eso, Cage no se arrepiente de haberlos aceptado.



En una entrevista para 'GQ' en el 2022, Cage explicó que en ese tiempo tenía a todos los acreedores encima, además de que gastaba 20 mil dólares al mes para mantener a su madre fuera de una institución mental.

Cage confesó que aceptó todos esos papeles para salir de su complicada situación financiera, pero que no se arrepiente de ello, ya que nunca aceptó un trabajo en el que no tuviera fe, incluso si la paga era considerable.

“Cuando estaba haciendo cuatro películas al año, consecutivamente, todavía tenía que encontrar algo en ellas para poder darlo todo. No funcionaron, no todas ellas. Algunas de ellas fueron fantásticas, como 'Mandy', pero otras simplemente no tuvieron tanta suerte”



De acuerdo con 'GQ', Nicolas Cage terminó de pagar todas sus deudas hace aproximadamente año y medio, cuando firmó el contrato para protagonizar 'The Unbearable Weight of Massive Talent', comedia coprotagonizada por Pedro Pascal en donde interpreta a una versión ficticia de sí mismo.

Otro motivo por el que eligió hacer películas "on demand" fue porque simplemente los grandes estudios dejaron de buscarlo, aunque para él eso no es un problema, ya que disfruta su etapa en el cine independiente.

"Soy más feliz haciendo películas como 'Pig' o 'Leaving Las Vegas' de lo que disfruto haciendo películas como 'National Treasure'"

La película 'The Unbearable Weight of Massive Talent' tuvo un gran recibimiento en el SXSW Film Festival y estará en los cines de los Estados Unidos el 22 de abril del 2022.