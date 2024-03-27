¿‘Malcolm in the Middle’ tendrá nuevas temporadas? Frankie Muniz revela los planes para la serie

‘Malcolm el de en medio’ terminó en 2006. Pero los 18 años que han pasado desde su final parecen no haber afectado su base de fans, que, al día de hoy recuerdan con cariño algunas de sus escenas y diálogos más icónicos y piden que regresen las aventuras de la caótica familia. Esa posibilidad estaría más cerca que nunca, según lo que han dicho Frankie Muniz y Bryan Cranston.

‘Malcolm in the Middle’ tendría un ‘reboot’ muy pronto, asegura Frankie Muniz

El actor que interpretó a Malcolm en la exitosa serie de comedia avivó los rumores de un posible regreso del show. Y, en una reciente entrevista con ‘Pedestrian.TV’, dejó entrever que una nueva temporada de ‘Malcolm el de en medio’ “está lo más cerca que ha estado de ser una realidad”.

Sin revelar demasiado, Muniz afirmó: “Es lo más cerca que he estado de ser una realidad. Puedo decir eso. Si va a suceder, sucederá pronto”.

Aunque el intérprete de ahora 38 años no quiso revelar detalles específicos, mencionó que "si va a suceder, sucederá pronto". Sin embargo, el actor también mencionó que se lleva hablando de un posible regreso durante ocho años, por lo que la posibilidad sigue en el aire.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Frankie Muniz da pistas de un posible regreso de ‘Malcolm in the Middle’. Ya en diciembre de 2023, mencionó en una entrevista con Mayim Bialik que le “encantaría saber dónde están Malcolm y su familia ahora”.

Bryan Cranston, Hal, también quiere que regrese ‘Malcolm in the Middle’

Todo indica que la mente maestra detrás de un posible regreso de la serie es quien interpretó al papá de Malcolm.

En la citada entrevista con Mayim Bialik, Frankie Muniz reveló que Bryan Cranston y otros dos escritores “han estado trabajando en un guión y pensando qué podría ser”, si bien el actor de Hal es quien “ha estado dirigiendo esto, impulsándolo”.

El propio Cranston ha hablado en múltiples ocasiones de la posibilidad de traer de vuelta ‘Malcolm in the Middle’. En junio de 2023, por ejemplo, dijo en entrevista con ‘GQ’ que “no sabe si va a ser una temporada (o una película), pero estamos hablando”. Más allá del formato, “tendría que ser algo sustancial, importante”, añadió.

También aseguró que “a todos les encantaría regresar y explorar lo que estos personajes han estado haciendo después de 20 años”.

¿Dónde ver ‘Malcolm in the Middle’?

En lo que aterrizan los planes de los actores y se confirma la noticia, los fans pueden disfrutar de todas las temporadas de la serie a través de Disney+.