Malcolm es el verdadero Heisenberg de 'Breaking Bad' (en lugar de Hal), según esta teoría

'Breaking Bad' y 'Malcolm, el de en medio', dos series icónicas que dejaron una huella imborrable en la historia de la televisión. Pero, ¿podrían estar conectadas de alguna manera?

Existe una teoría en TikTok que sugiera que Malcolm, interpretado por Frankie Muniz, en realidad es Heisenberg, el famoso traficante de metanfetamina de 'Breaking Bad'.

La teoría que dice que Malcolm es Heisenberg de 'Breaking Bad'

La cuenta de TikTok @lucescamararo expuso esta hipótesis diciendo que 'Breaking Bad' podría ser una secuela de 'Malcolm, el de enmedio'.

"En ambas series aparece el mismo actor (Bryan Cranston), en una es Hal y en otra Heisenberg. Sería muy fácil pensar que Hal eventualmente se convierte en Heisenberg, pero eso está muy lejos de la verdad, ya que ambos personajes son completamente diferentes", explica el creador de contenido.



Según esta teoría, Malcolm, y no su papá, se convierte eventualmente en Heisenberg.

Las pruebas son:

-Ambos son genios y están interesados en la química.

-En personalidad son muy parecidos: ambos son inteligentes, arrogantes y con capacidad para improvisar planes y salirse con la suya.

-Esto explicaría el parecido de Hal con Heisenberg, ya que, Malcolm, siendo el hijo de Hal, eventualmente se parecería a alguno de los dos.

-El segundo nombre de Hal es Walter y tal vez es una tradición que a los niños de su familia les ponen como nombre Walter.

-En la serie jamás dicen el apellido de Malcolm, por lo que fácilmente podría ser White.

¿Cómo reaccionaron los fans ante esta teoría de que Malcolm es en realidad Heisenberg?

Aunque algunos aplaudieron la creatividad del tiktoker que realizó el video, otros fans de ambas series refutaron la teoría con contundentes argumentos y puntos de vista, dejando en claro que prefieren pensar que 'Breaking Bad' era un sueño de Hal, el padre de Malcolm.

"De hecho, en un final alternativo de muestra en la cama de Hal el sombrero de Walter White, y se da a entender que tal cambio su identidad", "Wilkerson es el apellido de la familia", "Es imposible porque Walter vio morir a su padre cuando era pequeño", "Walter White tiene un segundo nombre que es Hartwell", "Por fechas es imposible, ya que la última temporada de Malcom está ambientada en 2006 mientras que Breaking Bad la primera temporada es 2008", "En el DVD de Breaking Bad hay una escena extra donde se revela que la serie es un sueño de Hal", "En un capítulo, Walter le habla a Flynn sobre su padre y cuando estaba en el hospital por una enfermedad cerebral", "Malcolm hubiera sido Presidente, ¿de qué hablan?", escribieron algunos.

La teoría de que Hal de 'Malcolm, el de en medio' es Heisenberg de 'Breaking Bad'

La teoría apunta a que Walter White, después de los eventos de 'Breaking Bad', no murió como se insinuó en el final de la serie. En cambio, habría optado por una vida más tranquila y familiar en California, bajo el nombre de Hal Wilkerson en 'Malcolm, el de en medio'. ¿Es posible que Heisenberg haya escapado y cambiado su identidad para vivir una vida completamente diferente?

Esta teoría cobró fuerza con base en que Bryan Cranston es el actor que interpreta a ambos personajes, aunque su personalidad es completamente distinta.

Las Palabras de Bryan Cranston

El propio Bryan Cranston ha abordado esta teoría. En una entrevista, cuando se le preguntó sobre la conexión entre las dos series, respondió con humor: "No estoy en libertad de descubrir ningún tipo de información sin una prueba de seguridad". Sin embargo, al final, Cranston descartó la idea, afirmando que Walter White está "definitivamente muerto", según el desenlace de 'Breaking Bad'.

El Final alternativo de 'Breaking Bad'

Recordemos que en el final alternativo de 'Breaking Bad', vemos en una escena a Hal de 'Malcolm, el de en medio' despertando de forma violenta y compartiendo su pesadilla con Lois, en la que era un famoso traficante de metanfetamina y estaba casado con una hermosa mujer rubia. Este sketch protagonizado por Bryan Cranston fue un éxito entre los fans y contribuyó a la proliferación de teorías sobre la serie.