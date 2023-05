'Cenicienta' tendrá su propio live action de terror: " va a haber muertes realmente horribles"

Cada año las películas de terror tratan de asustar a la audiencia de manera legítima con sus tramas y si bien se ha presentado una gran oferta este 2023, 'Cinderella's Curse' llegará para acaparar la atención, pues se basará en la conocida historia de la princesa Cenicienta.

'Cinderella's Curse', la nueva película terror que dará una nueva versión de Cenicienta

Aunque se podría pensar que Disney estaría detrás de este proyecto no es así, pues la casa productora ChampDog Films será la que lleve las riendas.

Algunas de sus cintas más reconocidas como 'Tooth Fairy', 'The Leprechaun’s Game' o 'Cannibal Lake' y ahora, se aventuraron a llevar este clásico de Disney y de la literatura con un giro macabro muy sangriento.

Producida y dirigida por Louisa Warren , la película está escrita por Harry Boxley y el elenco incluye a actrices como Kelly Rian Sanson siendo Cenicienta, Chrissie Wunna será el hada madrina y Danielle Scott representará a la madrastra de la protagonista .

Aunque no se han publicado detalles de la trama hasta el momento su directora prometió que el público amante del terror disfrutará esta nueva versión donde incluso se verán muertes de algunos personajes.

"Tendrá un giro increíblemente único en la Cenicienta que todos amamos y conocemos van a haber algunas muertes realmente horribles por sus manos", fue lo que comentó en una entrevista con el portal 'Bloody Disgustin' el pasado 22 de mayo.

¿Cuándo se estrena 'Cinderella's Curse'?

También se confirmó que la audiencia no esperará mucho tiempo para disfrutarla, pues se tiene planeado que se estrene el próximo mes de octubre del presente año.

'Cinderella's Curse' se une a la lista de películas que usan reconocidos personajes de Disney en un género gore, tal como pasó con 'Winnie the Pooh: Blood and Honey' , donde los personajes dejaron de ser adorables para adoptar una apariencia tétrica lista para asesinar humanos.

Las primeras reacciones de los internautas ante la noticia se dieron a conocer en Twitter y la mayoría de ellos, se mostraron entusiasmados con la idea, pues sería la primera vez que se refleje de esta manera la historia de una princesa que supuestamente "vive feliz para siempre".

"Bueno eso es nuevo e interesante", "¡Yay! ¡Por fin! Espero que sea un slasher tipo de horror ¡Y que vivan felices para siempre!", "Por alguna razón me interesaría ver esto", "OMG qué cool", "No puedo esperar a verla", "¿Una Cenicienta sangrienta? Sí por favor", "La verdad es que esto parece muy buena idea. Mi amor por el horror piensa así", y "Estoy aquí para esto, siempre he querido una versión de terror para todas las princesas, estaría increíble", resultaron ser algunos de ellos.



A pesar de los buenos comentarios algunos estuvieron en contra de ver una versión más de Cencienta, púes ya existen demasiadas.

¿Crees que sea un triunfo o un fracaso? Dinos en los comentarios.

