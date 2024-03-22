¿Por qué algunas protagonistas de películas se cortan el cabello? El significado del drástico cambio

Video El final alternativo de 'Damsel', la película de Millie Bobby Brown que arrasa en Netflix

En muchas famosas películas de cine y plataformas digitales, las potagonistas nos han sorprendido con drásticos cambios de look que implican cortarse el cabello, sin embargo, muchas veces nos han dejado con la incógnita de por qué lo hicieron.

¿Por qué algunas protagonistas de películas se cortan el cabello?

En muchas culturas, el cabello se considera como un símbolo de belleza, identidad y estilo personal, por lo que se le da una gran importancia, sobre todo para las mujeres, y esto no escapa de verse reflejado en algunas películas, en las que la heroína femenina suele cortar su cabello y aquí te enlistamos algunas de las razones:

1. Tener un mejor desempeño a la hora de enfrentar a los villanos

En la película 'Damsel' de Netflix, Elodie (Millie Bobby Brown), decide cortar su cabello con una espada, a la hora de prepararse para enfrentar a un dragón y rescatar a su hermana, lo cual nos hace pensar que es para moverse más rápido y que nada le estorbe en el momento de la confrontación, aunque también tiene otros significados.

'Damsel' Imagen Netflix

2. Simboliza un renacimiento: 'Cerrar ciclos'

En la secuela sobre Harley Quinn, Margot Robbie corta su cabello con unas tijeras frente al espejo, simbolizando el renacimiento de la heroína y un nuevo capítulo en su vida, el cual llegó después de terminar una relación tóxica con el Joker.

Margot Robbie como Harley Quinn Imagen YouTube

Algunos psicólogos apuntan que tras una situación dolorosa, algunas personas cortan su cabello para poder tomar el control inmediato de algún aspecto de su vida y seguir adelante dejando todo atrás. Además, es probable que quieran ver a una nueva persona frente al espejo.

La legendaria Coco Chanel decía: "cuando una mujer corta su cabello es porque está por cambiar su vida".



Salma Hayek también vive esto mismo en 'Frida', en la que se corta el cabello, orquestada por un profundo dolor, mientras bebe tequila y escucha 'Paloma negra', imágenes que mostraon cómo se concibió una de sus obras de arte, llamada: 'Autorretrato con pelo corto '.

3. Representa un proceso de cambio o transición en la vida

El cortarse el cabello se ha convertido en algo simbólico para algunas personas que buscan expresar un cambio en su vida o un nuevo comienzo: dejar atrás lo viejo y darle la bienvenida a lo nuevo.

En 'V de Venganza', Natalie Portman es rapada como un símbolo de transición hacia comprender lo que estaba sucediendo con 'V' y dejar sus miedos atrás para poder enfrentar lo que venía con una nueva revolución en Londres.

‘V for Vendetta’ (2005) <br>En la adaptación cinematográfica del cómic de DC dio vida a Evey Hammond, una chica que tras ser salvada por un enmascarado llamado V lo ayuda a conseguir sus planes de venganza. Para el filme Portman se rapó completamente su cabeza. Imagen The Grosby Group

4. Significa liberación, rebeldía y romper con los estereotipos

Para algunas heroínas como Elodie, significa también dejar atrás el pasado que la ataba, el 'deber' que le adjudicó su padre (y que la convirtió en un sacrificio), además de romper con los estereotipos de ser la damisela en peligro que espera que la rescaten y no tener que confrontar lo que la acecha. Esta escena en la que se corta el cabello marca una trasición en la que deja de pensar como una princesa y empieza a actuar como una heroína, para salvarse a sí misma y a su hermanita.

"Al cortar un mechón con las tijeras, las mujeres asumen el poder y el control sobre ellas mismas, y mandan un mensaje inequívoco al régimen que tienen en frente y al mundo entero. Dicen basta, basta a las injusticias y a las represiones, a la falta de libertad. Dicen que es el momento de cortar con lo viejo, con lo que no sirve, para poder crecer con más fuerza. Suele comportar un momento de liberación y cambio. Por lo tanto, a nivel emocional estaría empoderando a la persona sintiéndose más libre y con mayor determinación en aquellos aspectos que te habías propuesto", explica la psicóloga Eva Soto al medio 'Magas' en España.



Jordan O’Neill, personaje de Demi Moore en 'G.I. Jane', termina rapándose su cabeza, como una forma forma de mostrar valentía y un intento de dejar claro que las mujeres también pueden lograr grandes éxitos en los trabajos generalmente considerados masculinos.

5. Cambio de imagen

En el caso de Mulan, tenía que cambiar su imagen personal y estilo, pues el cabello largo se ha creído en muchas culturas desde hace mucho tiempo que sólo se usa en mujeres, así que, para aparentar ser hombre y enlistarse en el ejército para salvar a su padre, tuvo que dejar de parecer mujer.

Imagen Walt Disney Pictures

"Todo lo relacionado con el cabello tiene un fuerte impacto visual. Por eso, cualquier cambio que realicemos en él está mandando un mensaje profundo y muy personal", comenta María José Llata, Directora de Peluquería Llata Carrera, en entrevista para el medio 'El Español'.



Sandy en 'Vaselina' era la típica chica fresa e inmadura, utilizaba una coleta de cabello lacio y en el final de la película sorprendía a todos con su cambio de look a un pelo corto y chino: su nueva imagen simboliza una nueva página en su vida y su paso de una chica obediente a una rebelde extravagante.

Imagen Vaselina vía IMDB