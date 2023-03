Jennifer Lawrence tenía mal aliento en 'The Hunger Games' (Liam Hemsworth odiaba besarla)

Jennifer Lawrence sufrió al grabar una escena íntima con Chris Patt en la película ‘Passengers’, pero años antes ella fue quien puso en un momento muy incómodo a su coestrella Liam Hemsworth en 'The Hunger Games'.

La saga de 'The Hunger Games' catapultó la carrera de la actriz, aunque desde siempre ha tenido una persona sin mucha pena y con una forma extraña de trabajar o conseguir papeles (para la película ‘Winter’s Bone’ no se bañó).

Y esto no fue la excepción cuando interpretó el papel de Katniss Everdeen en la saga de 'The Hunger Games' (disponible en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX) e hizo difícil una escena para Liam Hemsworth.

'The Hunger Games': Jennifer Lawrence tenía mal aliento en sus escenas de besos

La relación entre Katniss y Gale Hawthorne (Liam Hemsworth) se desarrolla poco a poco hasta que ambos se demuestran su cariño y hay varios besos entre ellos, como el de ‘The Hunger Games: Catching Fire’ (que puedes ver en ViX+)

Pero no fueron muy placenteros para el actor, pues el 15 de noviembre de 2014 apareció en ‘The Tonight Show’ con Jimmy Fallon y comentó que besar a Lawrence no fue una experiencia muy grata.

“Cada vez que tuve que besar a Jennifer fue bastante incómodo. Cuando lo ves desde afuera, se ve como una gran imagen. Ella es una de mis mejores amigas. La quiero. Pero si teníamos una escena de beso, ella se aseguraba de comer ajo, atún o algo repugnante. Justo antes de la escena, ella decía: 'Sí, comí atún' o 'Comí ajo y no me cepillé los dientes'. Y yo respondía: 'Fantástico, no puedo esperar para comenzar y probarlo'”.



Aunque siempre mencionaron que solo eran grandes amigos, los dos después fueron descubiertos besándose fuera del set, incluso hasta ahora se cree que por eso Miley Cyrus le mandó indirectas a Jennifer Lawrence en 'Flowers'.

Por su parte, mientras Hemsworth aseguró que Jennifer Lawrence se provocaba el mal aliento a propósito (tal vez solo para molestarlo), ella tiempo después se enojó por estas declaraciones y negó que lo hiciera adrede.

Lawrence le confesó al sitio 'Access' en 2014 que sí tenía mal aliento porque comía ajó o atún antes de filmar, pero que no lo hacía con mala intención, simplemente comía lo que quería sin pensar que eso le pudiera incomodar a su coestrella.

“Gracias por recordarme que estoy enojada con Liam. Fue noticia en todos lados. Nunca dije, 'Oye, Liam, acabo de comer atún y ajo a propósito'. Simplemente comía algo. No cambié la forma en que comía por los besos, que es diferente a hacer algo a propósito”.



Para la estrella no pasaba en su cabeza que el comer algo pudiera molestar a sus coestrellas, porque no solo ocurrió con Liam Hemsworth, también con Josh Hutcherson que en la película interpreta a Peeta Mellark.

En una aparición en ‘The Graham Norton Show’ en diciembre de 2016 la actriz ganadora del Oscar aseguró que ya no le ocurren esos accidentes y en películas donde ha besado a otras estrellas de Hollywood se come una menta.

“Cuando tuve que besar a Josh y Liam en ‘The Hunger Games’, dije: ‘¿A quién le importa?’ y comía mostaza y atún. Y luego hice un ‘American Hustle’ con Christian Bale y pensé: ‘Oh maldición’, y estaba realmente limpia y comí muchas, muchas mentas. Con Chris Pratt definitivamente comí mentas”.



Por lo visto el menos afortunado al grabar una escena de beso con Jennifer Lawrence fue Liam Hemsworth, a quien le tocó tener que soportar el olor a atpun y ajó de su boca.

