La verdadera razón por la que Henry Cavill dejará ‘The Witcher’ (ya no estaba contento)

Aunque los fans de ‘The Witcher’ están emocionados por la temporada 3 de la serie de Netflix, también se encuentran un tanto desilusionados.

Y es que el pasado 29 de octubre de 2022 Henry Cavill (a quien puedes ver en ‘Misión Imposible: Repercusión’ en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX) comunicó a través de su cuenta personal de Instagram que dejará su papel como Geralt de Rivia.

Henry Cavill dejará ‘The Witcher’ y sorprendió a sus fans



Recordemos que la serie de Netflix se basa en los libros de Andrzej Sapkowski (que también han inspirado videojuegos), de los cuales Henry Cavill ha declarado ser un gran fanático, como en entrevista con HobbyConsolas:

"Realmente disfruto jugando este tipo de juegos y leyendo este tipo de libros en mi tiempo libre. No lo considero un trabajo, para mí es más como una oportunidad extraordinaria de vivir mis fantasías de la infancia y vida adulta. Por eso es una de esas cosas que disfruto y no me resulta difícil meterme en el personaje".



Por esta razón y por el hecho de que anteriormente se había mostrado comprometido con el futuro de la serie, es que su decisión de abandonar 'The Witcher' impactó a sus fans.

En noviembre del 2021 Cavill dio una declaración a The Hollywood Reporter en la que afirmó estar dispuesto a apoyar la visión de Hissrich, showrunner de ‘The Witcher’, durante las siete temporadas que se tienen planeadas para el programa.

No obstante, el actor agregó que lo haría con una condición: “mientras podamos seguir contando grandes historias que honren el trabajo de Sapkowski”.

La verdadera razón por la que Henry Cavill dejará ‘The Witcher’: no es por Superman



Por desgracia para Cavill, la serie de Netflix ha dejado en claro que el equipo creativo detrás de sus episodios no comparte la misma postura.

El final de la temporada 2 fue muy diferente a como lo dictan los libros, pues basta con decir que el villano principal, la Madre Inmortal, ni siquiera exista en las novelas.



Ello sumado al hecho de que, a través de una historia de Instagram, el antiguo productor de ‘The Witcher’, Beau DeMayo, afirmó que algunos de los escritores que trabajan para la serie de Netflix no son fans verdaderos de la historia original

“He participado en programas, como Witcher, en los que algunos de los guionistas no eran [fans] o no les gustaban los libros ni los juegos (incluso se burlaban del material original) Hay que respetar la obra antes de poder añadir algo a su legado”.



En este sentido, no sorprende que un gran fanático como Henry Cavill haya decidido abandonar el programa, después de ver que el rumbo que la historia estaba tomando era diferente a cómo lo plantean los libros de Sapkowski. Incluso los fans creen que esa es la verdadera razón detrás de su repentina partida.

Otros proyectos de Henry Cavill tras dejar ‘The Witcher’



Ya no es ningún secreto que Henry Cavill regresó a su papel como Superman a través de un cameo en la película de ‘Black Adam’.

Lo más probable es que su participación en el Universo Extendido de DC no se limite en el futuro a breves apariciones, sino que es casi un hecho que regresará de lleno a ser el hombre de acero.



Además, de acuerdo con información de Deadline, se sabe que el actor protagonizará junto a Eiza González ‘The Ministry of Ungentlemany Warfare’, una película de espías ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, la cual se espera sea el inicio de una nueva franquicia.

Es decir, en el contexto del surgimiento de nuevas oportunidades para la carrera de Henry Cavill, no sorprende que el actor haya dejado ‘The Witcher’, más cuando la serie no estaba tomando un rumbo que el que estuviera de acuerdo.

Sin embargo, los fans podrán verlo por última vez como Geralt de Rivia en la temporada 3 de ‘The Wicther’ (que se espera se estrene en el verano de 2023), pero después de ello será Liam Hemsworth quien se quedará con el personaje.