Así se vería Liam Hemsworth como Geralt de Rivia en 'The Witcher’: los fans no están contentos

Aunque Henry Cavill aportó muchos cambios para bien a ‘The Witcher’, no serán suficientes para que permanezca en la serie.

Y es que el actor anunció el pasado 29 de octubre de 2022 que dejará el programa de manera definitiva. Además, compartió que Liam Hemsworth se quedará con el personaje de Geralt de Rivia.

Pero el público no está contento con esta decisión, y los fans no han dudado en emitir sus opiniones: así se vería Hemsworth en el papel.

Así se vería Liam Hemsworth como Geralt en ‘The Witcher’



Es probable que Henry Cavill (a quien puedes ver en en ‘Misión imposible: repercusión’ en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX) haya dejado ‘The Witcher’ porque no estaba contento con el rumbo que estaba tomando la serie.

Además, ya es bien sabido que regresará como Superman en futuras películas de DC y que protagonizará una película de espías al lado de Eiza González.

Ya sea por temas de agenda o por decisiones personales, no había manera de que continuara con su participación en la serie de Netflix.



Pero antes de despedir al personaje dejó en claro a través de su cuenta de Instagram que Liam Hemsworth tomará su lugar, y que está entusiasmado de ver lo que hace con este querido personaje:

“En mi lugar, el fantástico Sr. Liam Hemsworth tomará el manto del Blanco. Lobo. Al igual que con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo que pasé encarnando a Geralt y con entusiasmo por ver la versión de Liam de este hombre tan fascinante y lleno de matices”.



Liam Hemsworth no se abstuvo de anunciar esta noticia por su cuenta, por lo que también hizo una publicación en Instagram afirmando que está encantado con esta oportunidad. No osbtante, aseguró que es consciente de que “tiene unas botas grandes que llenar”:

“Como fanático de Witcher, estoy encantado con la oportunidad de interpretar a Geralt of Rivia. Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me entregue las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco para el próximo capítulo de su aventura. Henry, he sido fan tuyo durante años y me inspiró lo que aportaste a este querido personaje. Puede que tenga algunas botas grandes que llenar, pero estoy realmente emocionado de ingresar al mundo de The Witcher”

Los fans han reaccionado de diversas maneras, pero la mayoría se ha mostrado en desacuerdo con esta decisión. Incluso el usuario de Twitter @chronophopique no tardó en hacer una imagen para mostrar cómo se vería el menor de los hermanos Hemsworth en el personaje.

Así han reaccionado de fans a la incorporación de Liam Hemsworth a ‘The Witcher’



Para los fans de ‘The Witcher’ no será fácil olvidar a Henry Cavill como Geralt de Rivia, y así lo han hecho saber a través de redes sociales.

Incluso Culture Crave realizó una encuesta en Twitter para preguntar a las personas si están dispuestas a continuar viendo ‘The Witcher’ sin la presencia de Henry Cavill.



Los resultados fueron arrasadores, pues arrojó que el 81.9% dejaría de ver la serie de Netflix sin 'Superman', y que solo el 18.1% de quienes contestaron la encuesta (en la que votaron más de 200 mil personas) le daría la oportunidad a Liam Hemsworth.

“No veré ‘The Witcher’ después de la tercera temporada, así que me temo que esta temporada será excelente. Netflix y Henry y *comprueba notas* Liam Hemsworth se van al infierno”



Además, los comentarios en general en redes sociales sobre esta decisión no han sido nada favorables para el actor de ‘The Hunger Games: Catching Fire’ (que puedes ver en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX).







Incluso llegaron a comparar a Liam Hemsworth con un elfo porque los fans creen que es demasiado "lindo" para protagonizar ese papel.