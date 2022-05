¿Johnny Depp y Winona Ryder juntos otra vez? Estos son los rumores sobre 'Beetlejuice 2'

‘Beetlejuice 2’ va a ser realidad en cines, pues Plan B, productora de Brad Pitt, retomará la historia del famoso fantasma que ‘exorciza vivos’ para realizar una segunda parte protagonizada nuevamente por Michael Keaton y Winona Ryder.

Ya han pasado más de tres décadas del estreno de la cinta dirigida por Tim Burton, sin embargo, un nuevo detalle de la secuela ha creado gran expectativa entre los fans y eso se debe los rumores relacionados con Johnny Depp como parte del elenco.

¿Cuál podría ser el posible rol de Johnny Depp en ‘Beetlejuice 2’?

Los rumores sobre la aparición de Depp en la secuela surgieron cuando los fanáticos de la cinta buscaron información en Google sobre ‘Beetlejuice 2’.

Fue entonces que los resultados de búsqueda arrojaron a tres actores en el reparto, supuestamente confirmados por la hoja de llamado de la película: Michael Keaton (repitiendo el papel de Beetlejuice), Winona Ryder (como Lydia Deetz) y Johnny Depp.

Como dato el estreno está previsto para 2025 y el rodaje empezará en verano de este año.



Gracias a la pista de Google está claro que Johnny Depp no reemplazará a Michael Keaton en el rol de Beetlejuice, más bien interpretará a un nuevo personaje en la trama.

De hecho, Alec Baldwin no aparecerá en esta secuela y él era un personaje importante en la historia original debido a que, en sus esfuerzos fantasmales por ahuyentar a la familia Deetz de su casa, termina invocando la ayuda de Beetlejuice.

Esta información la reveló ‘Elle’ allá por 2019, cuando entrevistaron a Keaton (quien pensaba que repetir la fórmula de Tim Burton en la secuela no daría resultados exitosos):

"La única forma de hacerlo es hacerlo bien. Mucho de esto fue improvisado y mucho fue realizado magistralmente por Tim Burton. Si no puedes acercarte a eso, déjalo estar. Hay ciertas películas que son como cementerios indios, mejor no pasar por encima de ellos".

Así recibió Internet la noticia sobre la posible aparición de Johnny Depp en ‘Beetlejuice 2’

Si bien aún no se ha confirmado la noticia sobre Johnny Depp como parte del elenco de ‘Beetlejuice 2’, hay fans del histrión que guardan la esperanza de verlo trabajar una vez más a lado de Tim Burton y Winona Ryder.

De hacerse realidad los rumores, esta sería la décima cinta en la que trabajan juntos Burton y Depp; mientras que para la dupla del actor y su ex pareja, Winona Ryder, representaría el tercer proyecto que graban en conjunto.



Incluso ya circulan en redes sociales supuestos pósters promocionales con las caras de Michael Keaton y Winona Ryder en ellos.

Están diseñados con la característica estética gótica de Burton y sólo dejan ver parcialmente el rostro de los actores. Eso sí, en ninguno aparece Johnny Depp.



La incertidumbre es tanta en algunos fans han llegado a pedirla a Keaton una confirmación sobre la presencia de Depp en la secuela, lamentablemente no obtuvieron respuesta alguna.

Otro nombre que ha salido a relucir para ‘Beetlejuice 2’ es el de Dany Elfman, uno de los músicos preferidos de Tim Burton para sus películas.

‘Elle’ (2019) dio una pequeña pista de su participación en una entrevista:

"Curiosamente, Burton no me lo ha mencionado. Hace un año vi a Michael Keaton, y él me preguntó: 'Entonces, ¿hacemos 'Beetlejuice 2'?', Y le dije: 'Bueno, sabrás más que yo'. Y no he sabido nada más desde entonces. Los proyectos están en desarrollo durante bastante tiempo, así que creo que ha estado en desarrollo durante años, pero no sé en qué punto está ese proceso. Siempre soy el último en enterarme, créanme".