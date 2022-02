Mysterio iba a aparecer en ‘No Hay Home’, según los creadores: ¿cómo habría cambiado la historia?

‘Spider-Man: No Way Home’ trajo de vuelta a personajes de las entregas previas del arácnido para pelear junto y contra Tom Holland. La apertura del multiverso permitió la llegada de Andrew Garfield y Tobey Maguire como variantes de Peter Parker, así como el regreso de los villanos Doctor Octopus, Sandman, Electro, Lagarto y el Duende Verde.

Sin embargo, no eran los únicos personajes planeados para aparecer en la cinta. El artista Andrew Reeder, quien trabaja en Marvel, reveló arte conceptual de la película en la que Mysterio aparece peleando contra Doctor Strange sobre la Estatua de la Libertad.

Interpretado por Jake Gyllenhaal, Mysterio fue el villano de ‘Spider-Man: Far From Home’ y creaba ilusiones ópticas con proyecciones de drones para engañar al mundo. Aunque Mysterio fue derrotado, Quentin Beck fue el responsable de revelar la identidad de Peter Parker en su universo y, por lo tanto, desató los eventos de la nueva entrega.

¿Cómo habría sido la historia de ‘Spider-Man: No Way Home' con Mysterio?

Existen dos posibles caminos que la historia de ‘Spider-Man: No Way Home’ podría haber tomado con la presencia de Mysterio. El primero de ellos es la formación oficial de los Seis Siniestros, un grupo de villanos de Spider-Man clásicos de los cómics.

Con el multiverso abierto, se sabe que existe otra variante de Mysterio, por lo que podría haber sido un villano de otro universo con poderes reales y no con una ilusión fabricada con drones.

Aunque Mysterio tiene la capacidad de crear una ilusión de ese tipo, su regreso habría absuelto a Peter Parker del crimen del que fue culpado en ‘Spider-Man: Far From Home’, el héroe habría conocido sus trucos y lo podría vencer otra vez para limpiar su nombre en su universo.