La escena eliminada de 'Harry Potter y el misterio del príncipe': fans opinan era la más hermosa

‘Harry Potter y el misterio del príncipe’ es la sexta película de la franquicia y se estrenó en 2009. En la trama, Albus Dumbledore imparte lecciones privadas a Potter, para prepararlo en su confrontación final con Lord Voldemort y sus secuaces.

Como ocurre con la mayoría de las cintas, no todas las escenas que se graban llegan al corte final. Una de esas secuencias se hizo viral recientemente, pues los fans de la saga creada de J.K. Rowling se quejaron de que no llegara a la pantalla grande.

Los fanáticos de Harry Potter se molestaron al ver que esta escena no fue incluida en la película Imagen Warner Bros.

Escena eliminada de ‘Harry Potter y el misterio del príncipe’ hace enojar a los fans

PUBLICIDAD

La sexta película de ‘Harry Potter’ sirve como una puerta a la atmósfera oscura que se presentó por completo en las últimas cintas de la franquicia, marcada con el regreso de Lord Voldemort y su ejército de secuaces que buscan el control absoluto del mundo.

Recordemos que al final de ‘El Misterio del Príncipe', los mortífagos se preparan para romper el escudo protector y acceder a Hogwarts. En la secuencia, el cielo se ve invadido por la marca tenebrosa, pero gracias al material extra del filme sabemos que este desenlace pudo ser más impactante con una escena que eliminaron.

En la secuencia que quedó fuera del corte final de la película aparece el coro de alumnos dirigidos por el profesor Flitwick cantando ‘In Noctem’, tema compuesto por Nicolas Hopper que forma parte de la banda sonora.

Mientras escuchamos la melodía de fondo aparecen brevemente otros personajes de la franquicia dentro del castillo de Hogwarts, como la reacción de Snape, la profesora McGonagall y a Draco Malfoy, quien permitirá que Bellatrix y los mortífagos ingresen a escuela de magia y hechicería.

Jamás entenderé como pudieron eliminar esta escena de “Harry Potter y el misterio del príncipe”. pic.twitter.com/73plw6S6yb — El Profeta (@EiProfeta) March 3, 2024



Por si fuera poco, también tenemos un vistazo de Ron y Hermione mirando al cielo, con una pose seria tras lo que está por ocurrir.

¿Por qué eliminaron la escena del coro de la versión final de ‘Harry Potter 6’?

De acuerdo con el portal ‘Fotogramas’, la secuencia fue desechada en la edición final porque anticipa varios acontecimientos de las siguientes películas.

Tras la llegada de los mortífagos a Hogwarts, Snape, quien aparece en la anterior secuela con un semblante preocupado, asesina a Dumbledore en la torre de astronomía, después de que Malfoy no pudiera hacerlo; aunque nos hace creer que pertenece al bando de Voldemort, al final descubrimos que es todo lo contrario.

PUBLICIDAD

Además de dar spoilers de lo que estaba por ocurrir en la saga, también el ritmo de la canción pudo resultar poco atractivo para cerrar la película, aunque muchos de los fanáticos se quejaron en redes sociales de ello, ya que les parece que era el final perfecto para la película que ganó mucho odio en su estreno por excluir varios momentos importantes del libro.

“Esta escena es magnífica y más con esa melodía de fondo”, “No sabía de esta escena, tremendo pecado no haberla incluido”, “Fue miedo al éxito”, “Creo que revelaba la dualidad interna de Severus y podría dar a entender su verdadera identidad” y “Se puede ver el arrepentimiento y el miedo en los ojos de Snape”, fueron algunos de los textos.



El clip también sirvió para revivir el debate sobre el mejor director que tuvo la saga, mencionando al mexicano Alfonso Cuarón, mientras que otros usuarios de X se quejaron del drama amoroso que ocupó la mayoría del tiempo en pantalla.