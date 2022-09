‘House of the Dragon’: ¿qué significan las heridas del rey Viserys y por qué perdió los dedos?

Algunos fans notaron que la mano Viserys tuvo un error en 'House of the Dragon' al no contar con los efectos visuales terminados, pero fuera del fallo, hay una razón profunda para que el rey haya perdido sus dedos en la serie.Pero antes de que sigas,: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.