El error de 'House of the Dragon' en el tercer episodio: ¿qué le pasó a Viserys en la mano?

'House of the Dragon' reveló una oscura profecía sobre Rhaenyra y Aegon, pero eso no fue lo único que sorprendió a los fans, pues el rey Viserys fue el protagonista de una escena que recuerda a uno de los problemas más famosos de 'Game of Thrones'.

Antes de continuar, ten en cuenta que encontrarás spoilers de los personajes y la trama de 'House of the Dragon', la nueva serie basada en el universo creado por George R.R. Martin.

'House of the Dragon': el error de CGI en la mano de Viserys

En el capítulo 3 de la serie de HBO MAX, el rey Viserys le ordena a un soldado llevar un mensaje a su hermano Daemon, quien se encuentra peleando contra el Alimenta cangrejos en los Peldaños de piedra, donde le promete enviar a todo un ejército en su ayuda.



Esa escena podría pasar desapercibida, pero los fans detectaron el primer error importante de 'House of The Dragon'. La usuaria de Twitter @SaraBKnowsBest tomó una captura de pantalla en el momento preciso en donde el rey Viserys le entregaba el pergamino a su soldado, para señalar que el monarca tenía sus dedos anular y meñique de la mano izquierda completamente verdes.

Este error puede deberse a que los dedos del actor, Paddy Considine, estaban recubiertos con una especie de “guante” para removerlos digitalmente en postproducción.

Al principio de la serie, en una escena se aprecia como Viserys se corta sus dedos con las espadas del Trono de Hierro, algo que podría interpretarse como que no es el más apto para gobernar Westeros, por lo que la enorme silla lo “rechaza”.

Esto puede deberse a las decisiones que el monarca ha tomado sin considerar las consecuencias, como evitar entrar en acción ante las agresiones del Alimenta cangrejos, mismas que tienen al reino en caos. El reciente episodio tiene un salto temporal de casi 3 años, tiempo en el cual Viserys perdió sus dedos, posiblemente a causa de su trono.

Este tipo de errores de producción no son extraños en la franquicia de Westeros, ya que en episodio 4 de la octava temporada de 'Game of Thrones', un vaso de una importante cadena de cafeterías se coló en la escena del banquete. Al final de esa serie, también podían apreciarse varias botellas de plástico durante una reunión del consejo de guerra.

El vaso y las botellas fueron eliminadas digitalmente en transmisiones posteriores, por lo que los dedos de Viserys podrían ser retocados incluso antes de que el cuarto episodio de 'House of the Dragon' esté disponible en HBO MAX.

'House of the Dragon': fans opinaron del error de CGI en la serie

Los fans, quienes encontraron el error en los dedos de Viserys, también se dieron tiempo de opinar al respecto en sus redes sociales, en especial en Twitter.

Este fan no sólo notó el error, sino que también recordó el famoso error en la última temporada de 'Game of Thrones', donde la producción olvidó una taza de café.

Algunos fans decidieron bromear con la situación, como este usuario de Twitter compara a Little Finger (Petyr Baelish) de 'Game of Thrones' con Viserys, el “Green Screen fingers”.

“'Game of Thrones' tenía a Little Finger. 'House of the Dragon' tiene al rey 'Green Screen Fingers'”



A este fan le preocupa que los errores en 'House of the Dragon' no lleguen al extremo de los que hubo en 'Game of Thrones', ya que incluso bromea con la posibilidad de ver un avión de fondo en un nuevo episodio.

“Espero que no sean tan descuidados como la última temporada de GOT. Con la forma en la que van las cosas, no me sorprendería ver un avión volando de fondo en un episodio”

Por último, este usuario de Twitter explica que la escena dura menos de un segundo y se ve mucho más oscura en la plataforma, por lo que es posible que el director de efectos especiales haya aprobado esa toma para después arreglarla en el Bluray o cuando termine la serie.

“Dura menos de un cuarto de segundo y es mucho más oscuro que la captura de pantalla. El director de VFX probablemente optó por no priorizar la toma y pasó la prueba para la proyección. Si lo consiguen (arreglarla), será en Bluray”