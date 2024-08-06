'House of the Dragon 2' iba a tener diez capítulos, ¿por qué los cancelaron?

Video El final de 'HOTD' desató la furia de los fans: Por estas razones no cumplió sus expectativas

El capítulo 'La Reina que Siempre Fue' resultó ser el último de 'House of the Dragon 2', y aunque tuvo momentos que dieron de qué hablar en redes sociales, como el cameo de Daenerys Targaryen y los Caminantes Blancos, para la mayoría del fandom resultó ser un cierre de temporada "aburrido" porque no hubo batallas entre dragones.

Por si fuera poco, y para "echarle limón a la herida," se reveló que la idea inicial era mostrar más capítulos para alargar la historia, pero al final, no se hizo realidad.

PUBLICIDAD

'House of the Dragon 2' originalmente tendría diez capítulos: se mostraría una feroz batalla

De acuerdo con un informe del portal 'Deadline,' 'House of the Dragon 2' estaría conformado por 10 capítulos en lugar de 8, y aunque el guion ya estaba aprobado, la idea tuvo que descartarse por la historia.

"El plan inicial era otro arco de 10 episodios, que finalmente cambió, lo que llevó a algunas reescrituras del guión. Dado el cambio de liderazgo en la empresa matriz de HBO, algunos señalaron el enfoque de la dirección de Warner Bros".



De acuerdo con el libro 'Fuego y Sangre', lo que se habría mostrado en los episodios 9 y 10 habría sido la batalla del Gaznate, donde Jace y Corlys Velaryon lideran a las semillas de dragón al combate. Se dice que esta sería una de las peleas más sanguinarias, debido a que alrededor de 5 dragones se enfrentarían.

'House of the Dragon' Imagen HBO MAX



En la escena final veríamos a Rhaenyra poniéndose la armadura de Visenya y montando a Syrax para tomar King's Landing, demostrando su gran poder.

¿Por qué cancelaron los últimos dos capítulos de 'House of the Dragon 2'?

Incluso el showrunner de la serie, Ryan Condal, aseguró en una entrevista para Variety estar de acuerdo con esta decisión, ya que querían tener el tiempo y espacio para crear una batalla épica que emocionara y satisficiera a los fanáticos.

"Sé que todos quieren que esto salga cada verano", afirmó Condal. "Es solo que el programa es tan complejo que realmente estamos haciendo múltiples largometrajes cada temporada. Así que me disculpo por la espera, pero solo diré que si Rook's Rest y The Red Sowing son una indicación, vamos a lograr una gran victoria la batalla del Gaznate".



Muchos internautas señalan que la decisión de HBO de hacer solo 8 episodios en la reciente temporada fue porque la empresa quería unirse a la tendencia de hacer la misma cantidad de capítulos. Sin embargo, al parecer fue una mala decisión debido a la respuesta del final de 'House of the Dragon 2'.

Por otro lado, también se aseguró que la precuela de 'Game of Thrones' finalizará en la cuarta temporada y se comenzará a trabajar en la tercera a inicios de 2025 para que pueda ser estrenada en 2026.

'House of the Dragon' Imagen HBO MAX