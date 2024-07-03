¿Qué son las semillas de dragón y por qué serán importantes en 'House of the Dragon 2'?

Video ¿Gwayne Hightower aparece en los libros de 'House of the Dragon' o es invento de la serie?

'House of the Dragon' ha hecho diversos cambios respecto a la obra en la que se basa, es decir, 'Fuego y Sangre'. A pesar de que hemos visto la disputa por el Trono de Hierro, hay un tema que ha sido omitido por completo y que tendrá una enorme relevancia: las semillas de dragón. Te explicamos.

Las semillas de dragón: El elemento clave omitido en 'House of the Dragon'

Si estás al tanto de los nuevos capítulos cada domingo, seguramente te has dado cuenta de que en todos ellos hay escenas donde se muestran algunos personajes masculinos que parecen no tener relevancia, ya que no se ha explicado su papel en la serie.

Nos referimos a Hugh Hammer, un herrero que pide ayuda a Aegon II con los pagos de su trabajo por adelantado; Addam y Alyn de Hull, dos hermanos que trabajan para construir los barcos de Corlys Velaryon; y Ulf, quien asegura ser el medio hermano de Daemon Targaryen.

Todos ellos, por el momento, parecen estar "de sobra en los capítulos"; sin embargo, lo que ha omitido hasta ahora 'House of the Dragon' es que serían jinetes de dragones.

¿Qué son las semillas de dragón y de dónde proviene el término?

De acuerdo con la obra 'Fuego y Sangre', ellos cuatro son semillas de dragón, es decir, hijos bastardos de personas con herencia valyria, específicamente de las casas Velaryon y Targaryen.

El término proviene de una antigua tradición conocida como 'primera noche', donde se otorgaba el permiso al señor feudal o rey de tener relaciones sexuales con una mujer virgen en su noche de bodas. Ellos podían escoger a cualquier fémina sin importar su estatus social y se consideraba una "bendición de los dioses" si el resultado de dicha noche era un embarazo, naciendo así las semillas de dragón.

Esto significa que, al tener la sangre valyria en sus venas, son capaces de volverse jinetes y domar a los dragones. Con esto en mente, en la historia original, Jace Velaryon los invoca para que apoyen a Rhaenyra Targaryen a cambio de títulos y propiedades, pues existen varios de estos animales alados sin un cabalgador.

Aunque se espera que esto pase en los próximos capítulos de 'House of the Dragon', el problema radica en que, a pesar de su introducción con algunas apariciones, aquellos que no conocen el libro en el que se basa la serie pueden sentirse confundidos, pues desconocen su verdadero propósito.

Es importante remarcar que cada uno jugó un papel importante en la Danza de Dragones, ayudando en peleas importantes; no obstante, no todos logran salir con vida.

¿Cuántas semillas se dragón se conocen en el libro 'Fuego y Sangre'?

Hasta ahora, se han mostrado a las 4 semillas de dragón que podrían formar parte de la alianza con el Consejo Negro, pero existen otras 4 que aún no aparecen en el show.

Esta nueva visión de los hijos bastardos es algo diferente a lo que vimos en 'Game of Thrones', donde dichas personas, a pesar de llevar sangre de alguna Casa relevante, son menospreciadas al punto de no obtener ningún bien, como tierras o fortuna, a menos que su progenitor así lo decida. En caso contrario, la mayoría de las veces se busca su muerte.