¿Gwayne Hightower será el rival de Criston Cole? Esto revelan los libros de 'House of the Dragon'

'House of the Dragon 2' estrenó su tercer capítulo y, aunque vimos a Daemon experimentar una visión tétrica en Harrenhal y a Rhaenyra tratando de impedir que inicie la guerra, un detalle que llamó la atención fue la aparición del hermano de Alicent, Gwayne Hightower. Muchos desconocían a este personaje, y aquí sabrás si forma parte de la historia original 'Fuego y Sangre' o fue creado exclusivamente para el show.

Gwayne Hightower vuelve a 'House of the Dragon 2': ¿Cuál será su papel?

Gwayne Hightower hace acto de presencia al inicio del episodio y es presentado a Sir Criston Cole por Alicent. Se explica que este caballero, que antes residía en la ciudad Antigua, llega a King's Landing para unirse al ejército que se dirige a las Tierras de la Corona y acompañará a Sir Criston, uniéndose así al Consejo Verde.

Si bien muchos pensarían que este personaje jamás había aparecido en la serie, resulta que no es así. Gwayne, aparece con una armadura en el primer capítulo de 'House of the Dragon' durante un torneo real organizado por el rey Viserys I.

Extrañamente, el show no volvió a mostrar ni a mencionar a Gwayne hasta este tercer capítulo, y todo indica que en adelante se volverá un rostro presente en la Danza de los Dragones. En redes sociales se comenzó a preguntar si el joven pelirrojo fue inventado para el drama televisivo. La respuesta es no, ya que sí existe en el libro 'Fuego y Sangre', el cual narra el conflicto entre Aegon II y Rhaenyra.

Gwayne Hightower y su participación en la Danza de Dragones

En sus páginas se afirma que Gwayne vivía en King's Landing junto a su padre, madre y hermana desde que Otto Hightower se convirtió en la Mano del Rey Jaehaerys I, por lo cual conocía perfectamente el drama que existía entre los Targaryen. Sin embargo, en la serie parece estar desligado de ello, debido a que no vivía allí en primer lugar.

También en la misma obra literaria se da a conocer que Gwayne Hightower era un Capa Dorada y fue nombrado como la segunda persona al mando de la Guardia de la Ciudad poco antes de que su padre, Otto, fuera despedido como la Mano del Rey por Aegon II, con el fin de que él pudiera vigilar al Comandante de la Guardia, Ser Luthor Largent, e informarle si existía algún signo de traición.

En 'House of the Dragon', se deja en claro que Gwayne no pertenecía a la Guardia Real y simplemente era un soldado bien preparado que pudo haber sido llamado por Alicent para mantener en vigilancia a Ser Criston Cole.

La primera interacción que tiene Gwayne con la nueva Mano del Rey deja ver que posiblemente ambos tengan fricciones en adelante por el liderazgo del ejército, pues parece sospechar que Criston y su hermana tienen una relación secreta.

¿Cómo muere Gwayne Hightower en el libro 'Fuego y Sangre'?

Por el momento se desconoce cómo sera su muerte dentro de la serie, pero en 'Fuego y Sangre', Gwayne Higtower pierde la vida al tratar de hacer sonar la alarma de la ciudad cuando Rhaenyra toma King's Landing y es emboscado por sus compañeros Capas Doradas junto a Luthor Largent, quien lo apuñala en el estómago, ya que resultó ser un seguidor de Daemon Targaryen y no de Aegon II.

