Guía para entender el linaje Targaryen en 'House of the Dragon 2': Su árbol genealógico explicado

La segunda temporada de 'House of the Dragon' explora los conflictos de la casa Targaryen y su complejo linaje que podría resultar confuso, pero a continuación lo desglosaremos de manera sencilla para que puedas comprenderlo a la perfección a medida que la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones se desate.

Todo lo que necesitas saber sobre el árbol genealógico Targaryen en 'House of the Dragon'

Aemma Arryn y Viserys I Targaryen

La historia de 'House of the Dragon' inicia con Viserys I Targaryen siendo escogido como el próximo rey de Westeros, junto a su esposa Aemma Arryn. Ambos gobernaron manteniendo la paz en el reino y tuvieron dos hijos. Su primogénita, Rhaenyra Targaryen, y años después esperaban a su segundo bebé, un varón llamado Baelon, quien vivió tan solo unas horas debido a que la reina sufrió complicaciones en el parto que también le quitó la vida.

Alicent Hightower y Viserys I Targaryen

Tras el fallecimiento de Aemma, el rey se negó por un tiempo a volver a casarse, pero su decisión cambió cuando Otto Hightower hizo que su hija Alicent comenzara a visitarlo para ganarse su afecto, lo cual funcionó a pesar de la gran diferencia de edades entre ellos.

Su matrimonio que duró aproximadamente 10 años se consolidó con la llegada de Aegon II, Helaena, Aemond y Daeron Targaryen, quienes heredaron el característico tono plateado en sus cabelleras, igual que su padre. Un dato curioso es que Daeron, jamás ha aparecido en la serie 'House of the Dragon', por lo cual solo se tiene en el radar a los primeros tres mencionados.

Rhaenys Targaryen y Corlys Velaryon

Rhaenys es la prima de Viserys y quien también competía por el Trono de Hierro, pero no fue escogida como gobernante debido a que era mujer. Su familia está conformada por su esposo Corlys Velaryon o también conocido como la Serpiente Marina, y sus dos hijos son Laenor y Laena Velaryon, quienes más adelante unirían sus vidas con otros miembros de la familia Targaryen.

Helaena Targaryen y Aegon II Targaryen

Una de las costumbres más polémicas de la Casa Targaryen es casarse entre familiares, y eso fue precisamente lo que pasó con los hermanos Aegon II y Helaena, hijos de Viserys I y Alicent Hightower.

De acuerdo con el libro 'Sangre y Fuego', juntos tienen tres hijos: los gemelos Jaehaerys y Jaehaera, y Maelor. Como hijo mayor de Aegon, Jaehaerys era el heredero al trono, pero eso cambió después de su terrible asesinato a manos de dos delincuentes contratados por Daemon Targaryen.

Rhaenyra Targaryen y Harwin Strong

Rhaenyra Targaryen se casó con su primo Laenor Velaryon y no tuvieron hijos juntos, pero sí procreó a Jacaerys, Lucerys y Joffrey con un caballero llamado Harwin Strong, quien trabajó en el castillo de King's Landing hasta que fue expulsado a Harrenhal y asesinado en ese lugar debido a los rumores sobre su romance con la princesa.

A pesar de que ninguno de los tres niños fueron herederos legítimos llevaron el apellido Velaryon, el cual perteneció al esposo de su madre.

Lamentablemente, en el capítulo final de la primera temporada de 'House of the Dragon', Lucerys, falleció tras una disputa con su tío Aemond Targaryen y su dragón Vhagar.

Laena Velaryon y Daemon Targaryen

Laena, hija de Rhaenys y Corlys, se volvió la segunda esposa de Daemon Targaryen, hermano del rey Viserys I, lo cual forteleció el poder de ambas casas. Su matrimonio tuvo como fruto a dos niñas Baela y Rhaena Targaryen.

En la primer temporada de la serie se revela que ambos serían padres por tercera vez, pero lamentablemente el parto se complica a tal nivel que Laena decide quitárse la vida con el bebé en el vientre pidiéndole a su entonces dragon Vagar que la quemara para dejar se sufrir por el dolor.

Rhaenyra Taragaryen y Daemon Targaryen

Una vez que Laenor y Laena murieron (o al menos parecían haberlo hecho), no hubo nada que impidiera que Rhaenyra y Daemon se casaran, sin importar que fueran sobrina y tío. Los miembros de la realeza formaron una familia, integrando a los hijos de sus anteriores matrimonios y los bebés que tuvieron juntos: Aegon III, Viserys II y Visenya Targaryen. Esta última murió al momento del parto, lo cual resultó ser un momento trágico para la princesa.

