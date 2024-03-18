Si te gustó 'Damsel', estas 10 películas y series de fantasía medieval y dragones te encantarán

Video ¿De qué trata ‘Damsel’? La película que todos están viendo y nos recuerda a ‘Game of Thrones’

Tras el rotundo éxito de 'Damsel', la nueva película de Netflix protagonizada por Millie Bobby Brown, quizás te quedaste con ganas de otra historias de aventuras y fantasía medieval. Por eso que traemos este listado de los mejores filmes y series con estas temáticas que te impresionarán: valdrá la pena cada minuto que pases frente a la pantalla.

1. 'Game of Thrones' ('Juego de tronos')

La épica serie duró de 2011 a 2019 y nos transportó a un mundo de fantasía, drama y aventura nunca antes visto.

En 'Juego de tronos', siete naciones de las casas más poderosas luchan por apoderarse del trono de hierro, entre las que destacan los Lannister, los Stark y los Targaryen, tras la muerte del rey Robert Baratheon.

Imagen Especial

Traiciones, rebeliones y venganzas se orquestan en este juego, donde cada quién mueve las piezas a su favor para quedarse en el poder, mientras un ejército de 'Caminantes blancos' planea invadir el mundo y terminar con todos los humanos que encuentre a su paso para dominarlo.

A la par, conocemos a Daenerys Targaryen, reina legítima al trono, quien demuestra sus habilidades como líder y trae a la vida a tres dragones, que ya se creían extintos.

La serie está basada en las novelas 'Canción de hielo y fuego' y tiene un total de 73 episodios, divididos en 8 temporadas.

¿Dónde verla? En HBO Max.

2. 'House of Dragon' ('La casa del dragón')

Está por estrenarse este 2024 la segunda temporada de esta serie, precuela de 'Juego de tronos', que narra la historia de los Targaryen, quienes fueran los legítimos gobernantes de los siete reinos. Ellos criaban y entrenaban dragones, pues poseía uno cada miembro de la dinastía y así mantenían su poderío.

¿Dónde verla? En HBO Max.

'House of the Dragon' Imagen HBO

3. 'Calabozos y dragones' (2023)

Un ladrón encantador y un extraño grupo de aventureros deciden realizar un épico robo para recuperar una reliquia perdida pero las cosas se ponen peligrosas cuando disgustan a la gente equivocada, en esta aventura llena de humor y acción.

¿Dónde verla? En Prime video y Star+.

4. 'Corazón de dragón' (1996)

Ubicada en el siglo X, cuando los dragones volaban opor la tierra y existía un antiguo código de honor respetado por dragones, reyes y caballeros. Bowen es un caballero del antiguo código que enseña las artes de caballería al príncipe Einon, quien termina agonizando por culpa del rey. Un dragón promete salvarle la vida, dándole la mitad de su corazón, a cambio de que éste se a un buen rey en el futuro. El príncipe no cumple y Bowen culpa al dragón por el cambio del muchacho, por lo que se dedica a matar a todos los dragones, hasta que sólo queda uno.

También existe 'Corazón de dragón, la venganza', secuela de esta película que no alcanzó a ser tan exitosa como la primera.

¿Dónde verla? En Apple TV y Amazon Prime Video.

5. 'El reinado de fuego' (2002)

Cuando los trabajadores de un proyecto de construcción de túneles en Londres despiertan a una bestia sobrenatural qu escupe fuego, de siglos de inactividad, se desata el infierno. Veinte años después, Quinn (Christian Bale) intenta mantener con vida a un grupo de refugiados con dragones feroces que dominan el aire, queman la tierra y se alimentan de las cenizas. Van Zan (Matthew McConaughey) aparece con un grupo de asesinos en una peligrosa cruzada para cazar y destruir a las bestias.

¿Dónde verla? En Star+.

6. 'La princesa y el dragón' (2008)

Cuando su reino es atacado por un dragón de fuego, la princesa Luisa sale a buscar un salvador. Al conocer a Gabriel, el hijo de un caballero legendario, ambos convocan a u dragón de hielo, una decisión que podría resultar fatal.

¿Dónde verla? En Prime Video y HBO Max.

7. 'Eragon' (2006)

Eragon, un humilde joven granjero, vive en Alagaesia, un reino controlado por Galbatorix, un monarca poderoso y malvado. Un día, Eragon descubre una hermosa piedra que resulta ser el huevo de un dragón. Cuando la criatura nace, el joven idea un plan para poder restaurar la gloria de los legendarios Jinetes Dragón de su pueblo natal y poder derrocar a Galbatorix.

¿Dónde verla? En Disney+.

8. 'Hobbit' (2012 - 2014)

El Hobbit se dividió en tres películas: 'Un viaje inesperado' (2012), 'La desolación de Smaug' (2013) y 'La batalla de los cinco ejércitos' (2014).

La trilogía se centró en Bilbo Bolsón trabajando como ladrón con un grupo de enanos y Gandalf. Estaba destinado a infiltrarse en la Montaña Solitaria para ayudar a los enanos a recuperar su tesoro. Lo que siguió fue una historia de comedia, tragedia y pruebas de lealtad cuando Smaug, un dragón aristocrático y lleno de personalidad, quien comenzó a calificar la comunidad como comida.

En la segunda película, Smaug se roba el espectáculo, emergiendo de las sombras mientras intentaba convertir al grupo en su presa. En la tercera película, se vive una batalla apasionante para sellar el destino final de Smaug.

¿Dónde verla? En Amazon Prime Video y Apple TV.

'El Hobbit' Imagen Warner Bros. Pictures

9. 'One Upon a Time' (2011 a 2018)

Un niño contacta a su madre que lo dio en adopción, quien es hija de Blancanieves y 'La salvadora', para convencerla de ir a Storybrooke, Maine, donde los personajes de los cuentos que viven allí están atrapados por la Reina Malvada.

A lo largo de siete temporadas, Henry, su madre Emma, la reina malvada, Blancanieves y el príncipe Encantador vivirán varias aventuras y desentrañarán una nueva versión live-action de los cuentos de hadas que nos contó Disney.

¿Dónde verla? En Disney+.

