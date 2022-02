Famosos que pensaron en dejar la actuación por tantos rechazos: así consiguieron el éxito

Cuando vemos a los artistas en pantalla, o, en fotografías con sus enormes casas y lujos, pocas veces nos detenemos a pensar en lo que les costó llegar a la cima.

Si bien son conocidas las historias de celebridades que comenzaron de la nada, aquí enlistamos a aquellos que estuvieron a punto de rendirse.

#1 Gal Gadot

Antes de conquistar el éxito como ‘La Mujer Maravilla’ (2017), la actriz sumó varios rechazos de parte de los directores.

“En esta profesión el rechazo es duro. Tuve tantos ‘casi’ y tantas pruebas de cámara, que le dije a mi esposo: ‘No sé cuánto tiempo pueda soportarlo el haber arrastrado a mi familia a Los Ángeles por hacer esto”, contó la actriz a Jimmy Fallon, en 2017.



Actualmente, es una de las actices mejor pagadas de la industria; la revista Forbes informó que, en el 2020, Gal Gadot fue la tercera mujer con mayores ganancias, gran parte de esto fue por el filme de Netflix, 'Red Notice' (uno de los más caros de la plataforma).

#2 Bradley Cooper

Su papel protagónico como Jackson Maine, en la cinta ‘A Star Is Born’, le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor y Mejor Película en el 2018; sin embargo, la historia pudo ser muy diferente.

En 2020, para la revista Variety, confesó que pensó en el retiro en medio de la pademia, pero un papel lo hizo cambiar de idea.

"La razón por la que no dejé la interpretación es Paul Thomas Anderson. Cuando me llamó y me dijo que quizá podría estar en su película... De verdad que hubiera hecho cualquier cosa en su película, aunque sólo fuera abrir una puerta".

#3 Chris Hemsworth

El guapo actor australiano estuvo a punto de renunciar a Hollywood antes de obtener el papel de Thor, en 2011.

Tras haber interpretado al padre del comandante George Kirk, en Star Trek en 2009, le costó trabajo obtener grandes oportunidades, por lo que pensó en abandonar la actuación.

“Recuerdo que estuve a punto de dejarlo todo. Siempre he querido ser actor y una de las primeras cosas que quería hacer cuando tuviese dinero era ayudar a mis padres a terminar de pagar su casa. Un día le pregunté a mi padre cuándo creía que terminarían de pagarla, a lo que me contestó: “¿Quieres que te sea sincero? Probablemente nunca”, dijo a la revista Mens Healt, en 2019.

#4 Scarlett Johansson

Considerada como una de las mujeres más guapas de Hollywood; esta etiqueta de 'la chica sexy' la hizo querer renunciar a la actuación.

“Durante años fue realmente difícil para mí intentar salir de personajes que eran una chica ingenua o directamente la otra mujer del protagonista, porque eso era todo lo que obtenía cuando inicié. Recuerdo haber pensado que quizá necesitaba otro trabajo, un trabajo más satisfactorio en la industria, porque parecía que no había a ningún lugar donde ir”, dijo a The Hollywood Reporter en 2021.

#5 Michael B. Jordan

A los 19 años llegó a Los Ángeles en busca de una oportunidad como actor. Antes de llegar a la pantalla grande en la cinta ‘Pantera Negra’, vio muchas puertas cerradas.

Encontró apoyó en André Royo, con quien trabajó en la serie ‘The Wire’ de HBO, y eso lo motivó a seguir adelante.

“Le dije: ‘¿Estás bromeando? Estás al inicio de tus años 20 y estás rodeado de c*brones que están intentando alimentar a sus familias, pero no están trabajando. Anímate”, admitió Royo a la revista Vanity Fair.