¿Quién es el verdadero villano en 'Wicked'? La historia de Elphaba es más compleja de lo que parece

Uno de los aspectos más llamativos de 'Wicked' es que el verdadero villano de la historia no es quien inicialmente parece. Aunque Elphaba, la Bruja Mala del Oeste, es presentada como la antagonista en 'El Mago de Oz', la película revela una realidad completamente diferente: los seres llenos de maldad son el Mago de Oz y Madame Morrible.

Todos creían que el Mago era bueno y, como su nombre lo indica, podía hacer magia, pero no es así. Él utiliza mentiras y manipulación para mantener su poder; mientras que Madame Morrible, la decana de la Universidad de Shiz, ayuda a la persecución de los Animales y manipula a Elphaba, quien apenas está comprendiendo que su magia no es mala para sus propios fines.

Madame Morrible película 'Wicked'

¿Cuál es la historia de 'Wicked: Parte Uno'?

'Wicked: parte uno' se centra en la juventud de Elphaba y Glinda, pues muestra cuando las protagonistas se conocen y se convierten en mejores amigas mientras están en la Universidad de Shiz. Elphaba, nacida con piel verde, es vista como un fenómeno y tiene que luchar para encontrar su lugar en el mundo.

En contraparte, Glinda inicialmente es superficial y se preocupa por su popularidad, pues todos en la universidad la enaltecen; sin embargo, ella también tiene un sueño: hacer mágia, así que al inicio parece tenerle envidia a Elpahaba, pero dentro de la trama experimenta un crecimiento personal significativo.

'Wicked'



La cinta sigue la amistad de Elphaba y Glinda (personajes interpretados por Cynthia Erivo y Ariana Grande), y los desafíos que enfrentan en la vida, incluyendo la revelación de las verdaderas intenciones del Mago de Oz y Madame Morrible.

¿Quién es el verdadero villano en 'Wicked'?

Elphaba, como todos en las tierras de Oz, piensa que el Mago de Oz es bueno y le concederá el deseo de cambiar su apariencia para ser aceptada, pero descubre que el Mago no tiene poderes reales y además está detrás de la opresión de los Animales en Oz.

Este descubrimiento la lleva a rebelarse contra el Mago, lo que resulta en su huida, y es cuando la nombran como la Bruja Mala del Oeste.

Elphaba película 'Wicked'

La película culmina con Elphaba desafiando la gravedad y escapando de la Ciudad Esmeralda, mientras Glinda se queda atrás, atrapada en un dilema moral, pero con la alegría de que su gran amiga siguió su instinto y es feliz.

¿Qué pasará en 'Wicked: parte dos'?

La segunda parte promete emocionar a los fans con canciones, vestuarios, diálogos y escenas diseñados para captar la esencia del musical original.

'Wicked: parte uno' inicia con Glinda contándole al pueblo su historia con Elphaba, por lo que la trata se entrelaza con los eventos de 'El Mago de Oz'.

Elphaba, ahora conocida como la Bruja Mala del Oeste, vive como fugitiva mientras su reputación se hunde bajo la propaganda del Mago y Madame Morrible. Glinda, convertida en un símbolo del régimen, enfrenta su propio dilema moral al ser cómplice del sistema opresivo de Oz.