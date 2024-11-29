'Wicked', el final explicado: ¿qué pasó con Elphaba y Glinda? Lo que pocos vieron

El rotundo éxito de ‘Wicked: parte uno’ en su semana de estreno ha hecho que muchos busquen respuestas sobre el trasfondo de la historia, el final explicado y detalles de lo que pasará con los personajes en la parte dos.

Aquí tienes todas las respuestas a la trama de la parte uno, lo que sucedió al final con los personajes y lo que ocurrirá en la parte dos de ‘Wicked’.

¿Cuál es la trama de 'Wicked: parte uno'? La historia inspirada en un libro es muy fiel a la obra original

‘Wicked: parte uno’ es una adaptación al cine del primer acto del musical de Broadway que a su vez está basado en la novela de Gregory Maguire que revisó y amplió la historia de los personajes de ‘El mago de Oz’.

La trama de ‘Wicked: parte uno’ comienza con una celebración por la muerte de La Bruja Malvada del Oeste y Glinda, la Bruja Buena del Norte, calma a los habitantes de Oz cuando les dice que ya no tienen qué temer, pero ellos le preguntan cuál era su relación con La Bruja Malvada y si es verdad que eran amigas.

Así, Glinda hace un recuento de cómo conoció a Elphaba, una joven que vivió rechazo por nacer con la piel verde y que desarrolla poderes que salen según su temperamento.

Elphaba y Glinda se encontraron en la Universidad de Shiz, donde inicialmente se ven como rivales, pero terminan siendo amigas. Por invitación de El Mago de Oz, Elphaba viaja a Ciudad Esmeralda e invita a Glinda a ir con ella, pero descubre que él es un fraude y que engaña a los habitantes con trucos mecánicos.

Elphaba descubre que El Mago y Madame Morrible están detrás de la opresión de los animales parlantes en Oz y aunque Glinda le pide que los ayude a brindar paz al reino, Elphaba se niega y la declaran la enemiga número uno.

Estos son todos los personajes de 'Wicked: parte uno' y su conexión entre ellos, ¿los veremos en la parte dos?

Elphaba Thropp es la protagonista y quien termina siendo conocida como la Bruja Mala del Oeste. Aunque inicia siendo rival de Glinda, luego se vuelven amigas y hasta se enamoran del mismo hombre, Fiyero. Es la hermana mayor de Nessarose. También es la estudiante más buscada por Madame Morrible, quien cree que ella es la clave para llevar a cabo el plan de El Mago de Oz.

Glinda Upland es la futura Bruja Buena del Norte, siempre busca complacer a otros y quiere convertirse en hechicera cuando llega a la Universidad de Shiz, por lo que Elphaba la ayuda a que Madame Morrible la entrene, aunque ésta siempre la rechaza. Se enamora de Fiyero, porque es igual de superficial que ella, pero él luego se interesa en Elphaba.

Fiyero Tigelaar es un príncipe que llega a la Universidad de Shiz y busca que sus compañeros se diviertan y no piensen demasiado las cosas. Aunque tiene un romance con Glinda al inicio, termina interesándose por Elphaba cuando la ayuda a salvar a un cachorro de león de ser enjaulado. Con el tiempo, se transformará en el famoso Espantapájaros de El Mago de Oz.

Nessarose Thropp es la hermana menor de Elphaba, quien no puede caminar y se mueve en silla de ruedas debido a que nació prematura, porque su madre masticaba flores venenosas antes de dar a luz. Aunque parece tierna y dulce, tiene envidia de Glinda por ser tan hermosa y conquistar a todos a su alrededor, incluyendo a su interés romántico, Boq. Su resentimiento la llevará a convertirse en la Bruja Malvada del Este.

Boq es un estudiante de la Universidad de Shiz y originario de Munchkinland. Vive enamorado de Glinda, pero cuando ella le pide ayudar a Nessarose logra que la hermana de Elphaba se enamore de él. Pero como Boq solo ama a Glinda, Nessarose empieza a despreciarlos a ambos y acaba haciendo a Boq su esclavo y luego es víctima de un hechizo que casi acaba con su vida. Con el tiempo, se transformará en el famoso Hombre de Hojalata de El Mago de Oz.

Madame Morrible es la directora de la Universidad de Shiz y una aliada del Mago de Oz. Aunque parece amable y servicial al inicio, solo busca que Elphaba le ayude a controlar a los habitantes de Oz con sus poderes. Es la responsable de que el pueblo se levante contra Elphaba y la llamen La Bruja Malvada del Oeste.

El Mago de Oz es el hombre que gobierna la tierra de Oz a base de engaños y trucos mecánicos, pues no tiene poderes reales y solo utiliza a las brujas a su alrededor para tener verdadero poder y control sobre otros. Es el verdadero padre de Elphaba con quien su madre tuvo un amorío por estar bajo los efectos de una poción.

El final explicado de 'Wicked': ¿Cómo fue que Elphaba se convierte en la Bruja Malvada del Oeste?

Tras rechazar los avances de El Mago, Elphaba decide abandonar su castillo y llevarse el libro de hechizos para que no puedan usarlos para seguir dominando a otros y silenciando a los animales de Oz. Madame Morrible avisa a los ciudadanos que es una traidora, una amenaza y que es una Bruja Malvada.

Acorralada por los monos guardias voladores, Elphaba le dice a Glinda que huyan juntas, pues su poder combinado sería ilimitado y podrían ayudar a los demás. Pero Glinda prefiere quedarse y Elphaba se enfurece, diciendo que ella prefiere lograr su ambición de poder con El Mago en lugar de en verdad ayudar a otros.

Elphaba lanza un hechizo de levitación y encanta una escoba en la que huye del castillo al mismo tiempo que dice que si alguien quiere buscarla para acabar con ella, pueden ir al Oeste, por lo que desde entonces se le conoce como La Bruja Malvada del Oeste.

¿Qué pasará en 'Wicked: parte dos'? El destino de Elphaba, Glinda y los otros personajes

En ‘Wicked: parte dos’ se mostrarán las consecuencias del rechazo de Elphaba a El Mago y cómo Madame Morrible crea una campaña de miedo contra ella, usando a Glinda como la principal defensora de Oz contra La Bruja Malvada del Este y tanto su amistad como la lealtad a sus ideales se verán comprometidos.

Nessarose se convertirá en gobernante de Munchkinland tras la muerte de su padre y se vuelve una dictadora quitándole sus derechos a los habitantes debido a su resentimiento contra Boq por no amarla como a Glinda.

Elphaba se enfrentará a El Mago, quien intentará convencerla de unirse a él, pero ella seguirá luchando por liberar a todos los animales oprimidos, mientras Fiyero se da cuenta que en realidad su corazón le pertenece a Elphaba y no a Glinda.

La transformación de Fiyero en el Espantapájaros y Boq en El Hombre de Hojalata, además de la muerte de Nessarose desatarán un enfrentamiento entre Elphaba y Glinda que tendrá un final impactante.