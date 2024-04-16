'El simpatizante': Robert Downey Jr. interpreta a 4 personajes en esta nueva serie, ¿de qué trata?

Video Robert Downey Jr. estaba en la ruina cuando su esposa lo salvó: así le agradece

Luego de hacerse de su primer Oscar con la cinta ‘Oppenheimer’, Robert Downey Jr. está listo para otro ambicioso proyecto. Se trata de una serie de HBO Max en la que interpreta a cuatro personajes, cada uno con su propio distintivo. La producción lleva por nombre ‘El simpatizante’ y promete ser uno de los programas de televisión más interesantes del año.

¿De qué trata ‘El simpatizante’, serie de HBO Max?

‘The Sympathizer’, como se llama en inglés, se centra en un personaje conocido como ‘El Capitán’, un espía mitad francés y mitad vietnamita que sirvió para las fuerzas comunistas durante la guerra de Vietnam y que, frente al final del conflicto, cree que sus días de llevar una doble vida están a punto de terminar.

El joven inicia una nueva vida como refugiado en Los Ángeles y ahí descubre que el mundo del espionaje aún tiene mucho que aportarle.

Serie 'The Sympathizer'. Imagen A24 / HBO Max



Dos datos que hay que tener en cuenta es que se trata de una miniserie y que está basada en la novela homónima ganadora del Premio Pulitzer de Viet Thanh Nguyen.

El elenco de la serie ‘El simpatizante’ además de Robert Downey Jr.

Junto a Robert Downey Jr., quien interpreta a múltiples personajes bajo diferentes identidades, el reparto de ‘El simpatizante incluye a:





Hoa Xuande como ‘El Capitán’

Sandra Oh como Miss Sofia Mori

Toan Le como el General

Fred Nguyen Khan como Bon

Ky Duyen como Madame

Duy Nguyên como Man

Vy Le como Lana

Serie 'The Sympathizer'. Imagen A24 / HBO Max



La serie está dirigida por Park Chan-wook y Robert Downey Jr. también ejerce como productor.

Crítica de la serie ‘El simpatizante’

Con apenas un capítulo al aire, la coproducción de HBO y A24 ya se ha ganado los aplausos de la crítica especializada.

‘Collider’ señaló que es “televisión en su máxima expresión”, ‘Los Angeles Times’ la calificó como “un entretenimiento exitoso”, mientras que ‘Indiewire’ aseguró que “sorprenderá” a la audiencia.

En ‘Rotten Tomatoes’, la miniserie ya tiene una calificación del 88 por ciento de aprobación por parte de la crítica especializada y 79 por ciento por parte del público en general.

Serie 'The Sympathizer'. Imagen A24 / HBO Max

Fecha de estreno de los episodios de ‘El simpatizante’

Al estilo de HBO, la serie estrenará un episodio por semana. El primero llegó el pasado 14 de abril, pero el calendario para los siguientes es:





Episodio 2: 21 de abril de 2024

Episodio 3: 28 de abril de 2024

Episodio 4: 5 de mayo de 2024

Episodio 5: 12 de mayo de 2024

Episodio 6: 19 de mayo de 2024

Episodio 7: 26 de mayo de 2024

Serie 'The Sympathizer'. Imagen A24 / HBO Max



¿Te llama la atención ver ‘El simpatizante’? Cuéntanos en los comentarios si la añadirás a tu lista de series por ver.