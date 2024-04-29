¿Robert Downey Jr. regresará como Iron Man? El actor y Marvel hablan de su futuro

Video ¿Marvel busca el regreso de los Vengadores originales con su nueva película de Capitán América?

Robert Downey Jr. ayudó a cimentar el éxito de Marvel en cines. A lo largo de casi una decena de películas interpretó al millonario Tony Stark que usa su dinero para convertirse en Iron Man, derrotar a villanos y liderar el equipo de los Vengadores.

Si bien su etapa como uno de los personajes más importantes del MCU llegó a su fin en 2019 con ‘Avengers: Endgame’, el actor recientemente alborotó a los fans y hasta los altos mandos de la franquicia de superheroes con unas declaraciones sobre su futuro en el mundo de los superhéroes.

Robert Downey Jr. asegura que regresaría como Iron Man

En una reciente entrevista con la revista ‘Esquire’ el Mejor Actor de Reparto de los Oscar 2024 aseguró que estaría “felizmente” dispuesto a retomar su papel como Tony Stark, también conocido como Iron Man: “Es una parte demasiado integral de mi ADN. Ese papel me eligió a mí. Y mira, siempre digo: nunca jamás apuestes contra Kevin Feige. Es una apuesta perdedora. Él es la casa. Él siempre ganará”.

Robert Downey Jr. como Iron Man en 'Endgame'. Imagen Marvel Studios



Como suele suceder con los personajes más queridos de Marvel, estas declaraciones emocionaron a muchos, aunque también trajeron una larga lista de preguntas, pues, como los fans recordarán, Iron Man falleció en la batalla contra Thanos de ‘Endgame’. Las palabras de Robert Downey Jr. llegan 5 años después de dicha película.

Tan solo en enero pasado, el actor comentó en una conversación en el podcast ‘Literally!’ de Rob Lowe que “todavía no” recibe una llamada de Marvel para regresar a su icónico personaje.

Kevin Feige y los hermanos Russo hablan de futuro de Iron Man en el MCU

Ante las declaraciones de Downey Jr., los hermanos Russo, directores de ‘Endgame’, expresaron su desconcierto sobre el tema.

Cuestionado sobre las palabras del actor por ‘GamesRadar’, Anthony Russo comentó:“No sé cómo lo harían. No sé cuál sería el camino hacia eso”.

Su hermano Joe agregó: “Quiero decir, cerramos ese libro, por lo que les correspondería a ellos [futuros directores de películas de Marvel o ejecutivos] descubrir cómo reabrirlo."

'Avengers: Endgame' Imagen /Dom Slike/ The Grosby Group



Por su parte, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, ha sido claro en su postura. En una entrevista con 'Vanity Fair' de diciembre de 2023, Feige afirmó: “Vamos a mantener ese momento y no volver a tocarlo”.

¿Cuántas películas hizo Robert Downey Jr. como Iron Man?

El actor se sumó al MCU en 2008, con ‘Iron Man’. Aunque ahora parece impensable, en ese entonces Robert Downey Jr. batallaba por conseguir papeles importantes en películas por su comportamiento problemático del pasado.

Sin embargo, dicha cinta terminaría siendo clave en su trayectoria: lo volvió a poner en el mapa como un actor por el que valía la pena apostar. Desde entonces y por los siguientes 11 años, su nombre estuvo ligado al de Tony Stark. En 2019, Downey Jr. se despidió de la armadura de Iron Man con ‘Avengers: Endgame’.

A lo largo de este tiempo, lo vimos en 9 películas como Iron Man.

Robert Downey Jr. Iron Man Imagen Marvel/Paramount/Kobal/Shutterstock