¿Iron Man sin Robert Downey Jr.? El actor estuvo a punto de interpretar otro personaje de Marvel

El nombre de Robert Downey Jr. estará por siempre ligado al de Iron Man, pues, a lo largo de 11 años y diez películas, el actor le dio vidal a Tony Stark. Con este papel, no solo se ganó el corazón de los fans, sino que ayudó a cimentar el lugar del Universo Cinematográfico de Marvel en la cultura popular.

Sin embargo, el intérprete estuvo a punto de darle vida a otro personaje de la casa de historietas.

Robert Downey Jr. audicionó para otro papel de Marvel antes de ‘Iron Man’

En un video para celebrar los 15 años desde el lanzamiento de ‘Iron Man’, Jon Favreau, el director de la cinta, reveló que el multimillonario fundador de los Avengers no fue la primera opción para Robert Downey Jr. para introducirse en el mundo de los superhéroes.

Según dijo, Downey Jr. audicionó para el papel de Doctor Doom en la película ‘Los Cuatro Fantásticos’ de 2005.

Aunque el papel finalmente se lo quedó Julian McMahon, su interpretación quedó en la memoria de los ejecutivos, por lo que, a la hora de iniciar las audiciones para Tony Stark, no dudaron en llamarlo.

Favreau recordó cómo Downey Jr. tenía “esa chispa en sus ojos y estaba listo”, lo que confirmó su determinación de ficharlo como el superhéroe que dio pie al Universo Cinematográfico de Marvel.

Ahora, 16 años después del estreno de la primera película de Iron Man, no hay fan que se imagine a alguien más en el traje del superhéroe.

Kevin Feige recuerda cómo ‘Iron Man’ ayudó a construir el MCU

Si bien la revelación de Favreau es de un año atrás, en días recientes resurgió en medios de comunicación.

Adicionalmente, coincidió con una entrevista que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, concedió a ‘Deadline’ recordando los inicios de Tony Stark.

En esta, contó que cuando anunciaron al público que lanzarían estas historias, tuvieron una mala recepción. “La gente pensó: 'Bueno, ¿podrás hacer algo con estos personajes que no sean los principales si no tienes a Spider-Man o X-Men? La gente pensaba que Marvel no tenía nada más”.

Sin embargo, tanto él como su equipo se mantuvieron firmes al saber que “Tenemos otras 8 mil 567 cosas (historias)”, por lo que no era necesario apostar por los personajes más conocidos.

El aprendizaje que les quedó, dijo, es que no importa “cuántos números (de historietas) vendiste o qué tan famoso fue el programa animado o la serie de acción en vivo en los años 70, sino qué tan atractivo puedes hacer que el personaje, y qué cantidad de nueva experiencia de un mundo puedes traer a los cines con ese personaje”.

¿En qué orden ver las películas de Marvel en las que aparece Iron Man?

Para aquellos que quieran revivir el viaje de Tony Stark o adentrarse por primera vez en el mundo de Tony Stark, aquí está el orden cronológico recomendado para ver las películas:





‘Iron Man’ (2008)

‘El Increíble Hulk’ (2008)

‘Iron Man 2’ (2010)

‘The Avengers’ (2012)

‘Iron Man 3’ (2013)

‘Avengers: Age of Ultron’ (2015)

‘Capitán América: Civil War’ (2016)

‘Spider-Man: Homecoming’ (2017)

‘Avengers: Infinity War’ (2018)

‘Avengers: Endgame’ (2019)