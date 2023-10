Fans de Marvel recuerdan a 'Tony Stark' y llenan Internet de memes por esta triste razón

Por allá del 2019 el mundo se paralizó con el estreno de 'Avengers: Endgame' , la cinta que mostró la batalla final que tuvieron todos los superhéroes Marvel contra el poderoso enemigo Thanos, quien borró a la mitad de la humanidad después de conseguir las gemas del infinito.

La trama y escenas de acción de la que es una de las películas más taquilleras de la historia dejaron encantados a todos los fans, pero lamentablemente a pesar de derrotar al antagonista, hubo una muerte que dejó un gran vacío es decir la de Tony Stark , o mejor conocido como Iron Man.

Al hacer memoria recordaremos que el dueño de Stark Industries fue el que colocó las piedras en su armadura la segunda vez que estuvieron reunidas y chasqueó los dedos para desintegrar a Thanos y su ejército, salvando a todo el universo.

El superhéroe tuvo un final triste al morir en el campo de batalla rodeado de Peter Parker, Rhodey y Pepper Potts, el cual podría ser el momento más desgarrador del Universo Cinematográfico de Marvel hasta la fecha.

Internautas recuerdan la muerte de Tony Stark que ocurrió en 'Avengers: Endgame' con memes

De acuerdo a la línea de tiempo oficial de Marvel la batalla contra Thanos y el deceso oficial de Stark tuvo lugar hoy 17 de octubre de 2023, lo cual hizo que las personas se muestren de luto.



En la red social Twitter los usuarios mostraron lo mucho que les dolió recordar " esta vieja herida que había sido olvidada" y compartieron clips de películas donde el protagonista llora desconsoladamente para demostrar su dolor.

"Duele, quema y arde esta pérdida", "Yo había olvidado esto y ahora necesito ir a llorar", "El MCU murió con él", "Esta herida aún no cierra", "Te amamos tres mil por siempre", "RIP al mejor superhéroe", "El MCU se quedó con un enorme vacío", "Por favor no me lo recuerden", "Descanse en paz la leyenda que comenzó el MCU" y "El recordatorio que estuve evadiendo años por fin llegó" fueron algunos mensajes al respecto.



Otros hicieron imágenes para "honrar" la memoria de Tony y hasta aseguraron que "no le tocaba morir" en ese momento.



Los memes de 'Los Simpson' no podían faltar y la usuaria @Juli_Aldana modificó los diálogos de una escena, lo cual quedó perfecto para plasmar el dolor de esta pérdida.

Otros no dudaron en recordar al personaje encarnado por Robert Downey Jr. posteando sus mejores momentos, como por ejemplo, aquel donde notó que "tenía un corazón".



¿Tú ya sabía por qué el nombre de Tony Stark es tendencia? No olvides decirnos en los comentarios.

