Robert Downey Jr. se burla de quienes lo critican con sarcástico discurso: lo llamaron "desperdicio de talento"
El intérprete de Iron man también se reencontró con Tom Holland en los 'Critics Choice Awards'
Este domingo 14 de enero, Robert Downey Jr. sumó uno más a su lista de premios obtenidos en su carrera artística, esta vez por su papel como Lewis Strauss en la película 'Oppenheimer', que le valió la presea en los 'Critics Choice Awards' como 'Mejor actor de reparto'.
Sin embargo, el galardón no fue lo que dio de qué hablar y lo colocó en tendencia incluso varias horas después de su triunfo, sino el discurso que dio en el podio, muy a su estilo.
¿Qué dijo Robert Downey Jr. en su discurso al obtener el 'Critics Choice Award'?
El actor recordó en pleno escenario de los premios 'Critics Choice Awards' que los críticos no siempre han amado su trabajo ni han estado de acuerdo con su singular estilo de interpretación, en un discurso un tanto agridulce, sarcástico y muy Robert Downey Jr.
"La Critics Choice Association me ha brindado comentarios tan hermosos, realmente tantos momentos geniales, y algo de esto es tan poético que sólo quiero compartir algunos de sus pensamientos con ustedes a lo largo de los años", expresó.
El intérprete de Iron Man se centró en los comentarios malintencionados o negativos que recibió durante su carrera de los críticos, los mismos que ahora le brindaban un reconocimiento.
"Descuidado, desordenado y perezoso", "Pee Wee Herman saliendo de un coma", "Un desconcertante desperdicio de talento", "Tan divertido como un pedo encerrado en cama", citó el actor.
Robert Downey Jr reads out what critics have said about him this year at the #CriticsChoiceAwards— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 15, 2024
“The first one’s like a Haiku, ‘sloppy, messy & lazy.’ Next one’s more metaphoric, ‘like Pee Wee Herman emerging from a coma.’”
See the full winners list: https://t.co/o7EgopRYqJ pic.twitter.com/QoLsuQQe8d
Sin duda, Robert Downey Jr. siendo Robert Downey Jr., muy a su estilo sin preocupaciones, diciendo la verdad de manera sarcástica y tomando con humor lo que le ha pasado en la vida, no sin hacer una crítica a sus propios críticos, quienes jamás imaginarían que habría llegado tan lejos o podría obtener un premio así.
Obviamente, el histrión arrancó algunas carcajadas del público, río con ellos y dio una importante lección a todos aquellos que, como él, persiguen sus sueños y han recibido un 'no' como respuesta o una malévola crítica en su camino.
Al final, por supuesto, pasó a la parte seria, agradeciendo a sus coprotagonistas de 'Oppenheimer' (sus "Oppenhomies"), Emily Blunt, Alden Ehrenreich, Cillian Murphy, y al director de la película: Christopher Nolan.
Robert Downey Jr thanks the cast of ‘Oppenheimer’ in his #CriticsChoice acceptance speech.— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 15, 2024
“You are my Oppenhomies.” pic.twitter.com/o47nL4vqmA
En dicha cinta, Downey Jr. interpretó magistralmente a Lewis Strauss, el exSecretario de Comercio interino de Estados Unidos, recibiendo excelentes críticas, además de que el filme fue todo un éxito en taquilla.
Este papel también lo hizo ganador del Globo de Oro en la misma categoría ('Mejor actor de reparto').
Robert Downey Jr. y su reencuentro con Tom Holland
Por supuesto, otro de los momentos que se hizo viral y que no pasó desapercibido por el público fue el reencuentro de Robert Downey Jr. con Tom Holland, tras sus conmovedoras escenas de despedida en 'Avengers: Endgame', en la que Iron Man (Robert Downey Jr.) muere, sacrificándose por toda la humanidad, tras haber formado una relación tipo padre e hijo con Spiderman (Tom Holland).
❤️Tom Holland e Robert Downey Jr. se reencontrando no #CriticsChoiceAwards pic.twitter.com/iHNhLWHknK— Taverna Marvel (@TavernaMarvel) January 15, 2024
Tom Holland & Robert Downey Jr reunite at the #criticschoiceawards pic.twitter.com/qhhItVTLxN— Cine Hero (@hero_cine) January 15, 2024