'Dune 2': Austin Butler ganó 10 kilos de musculatura con esta estricta dieta ¡luce muy diferente!

Video 'Dune: parte 2': la profecía de Paul Atreides explicada, qué buscan las Bene Gesserit y otros secretos

Tras aparecer en un episodio de 'iCarly' y otros proyectos, la gran oportunidad de brillar en Hollywood llegó para Austin Butler con la película ‘Elvis’, la cual retrata los momentos más importantes de la vida del ‘Rey del Rock & Roll’.

Pero el éxito no terminó ahí para el actor, pues nuevamente está acaparando los reflectores consu participación en 'Dune 2'.

Austun Butler aumentó de peso para su papel en 'Dune 2' Imagen Getty Images/Warner Bros.

Austin Butler aumentó su musculatura para ‘Dune 2’ con esta dieta

PUBLICIDAD

Aunque no ganó el premio Oscar por su interpretación de Elvis Presley, Austin Butler comenzó a participar en proyectos más grandes, como la segunda entrega de ‘Dune’, la franquicia de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve.

Además de las actuaciones de Zendaya, Timothée Chalamet y Javier Bardem, la crítica y los fans han aplaudido la actuación de Austin Butler, quien encarna a Feyd-Rautha Harkonnen, el sobrino del barón.

Zendaya y Timothée Chalamet protagonizan 'Dune 2' Imagen Warner Bros.

Para este papel, Butler se preparó a fondo para poder transmitir la agresividad de su personaje en la pantalla grande, por ello es que tuvo un intenso entrenamiento, mezclado con una buena alimentación y prostéticos.

Butler se sometió a un intenso entrenamiento meses antes de comenzar el rodaje, revelando todo lo que hizo para conseguir esa musculatura a la revista ‘Men’s Health’.

“Subí alrededor de 25 libras, unos 11 kilos de peso, en los meses previos. ¿Cómo? Pues comiendo muchísimo y entrenando la fuerza como una bestia", expresó.



Además del ejercicio, Butler estaba consciente que necesitaba cambiar su alimentación, asegurando que es con disciplina, sin ningún truco, que logró la musculatura que vimos en la película.

“Si tuviera que resumir, el milagro de mis nuevos músculos se debe al pollo, el brócoli, el arroz integral, el press de banca, el peso muerto y entrenar muy duro. No hay más misterio ni fórmulas mágicas”, expresó.



Recordemos que Austin Butler es un actor muy comprometido cuando se trata de su trabajo. Para encargar a Elvis Presley, pasó 18 meses practicando los músculos de la boda para que su voz sonara más a la del cantante, además de entrenar 3 días a la semana con ejercicios ‘dominantes de cadera’, que incluían sentadillas y peso muerto, según informó ‘The Daily Mail’.

¿Dónde se grabó ‘Dune 2'?

En entrevista a ‘Entertainment Weekly’, la filmación se realizó en Budapest, donde el calor alcanzó hasta los 43 grados, por lo que las jornadas de trabajo se complicaban, ya que muchas escenas se graban al aire libre, tal y como lo aseguró Austin Butler.

“Tenía puesta la calva y estaba entre dos escenarios de sonido que eran como dos cajas; literalmente estaba como en un microondas. Mi traje era como un neopreno, asfixiante”, dijo.

Timothée Chalamet y Austin Butler en 'Dune 2' Imagen Warner Bros.