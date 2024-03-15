¿Henry Cavill será el nuevo Wolverine? Su supuesta aparición en 'Deadpool 3' divide opiniones entre fans

Video ¿Henry Cavill será el nuevo Wolverine? La llegada del actor al universo Marvel sería un hecho

Para este 2024, Marvel Studios tiene preparada una de las películas más esperadas por los fanáticos del cine de superhéroes: el estreno de ‘Deadpool 3’.

Rumores aseguran que Henry Cavill será una variante de Wolverine en 'Deadpool 3' Imagen Getty Images/20th Century Fox

¿Henry Cavill será una variante de Wolverine en ‘Deadpool 3’?

PUBLICIDAD

Tras los fracasos en taquilla que tuvo el año pasado con la tercera película de ‘Ant-Man’ y ‘The Marvels’, además de las malas críticas de las series de Disney+, Marvel Studios se prepara para un emocionante verano con el estreno de ‘Deadpool & Wolverine’, mejor conocida como ‘Deadpool 3’.

Ryan Reynolds interpreta de nuevo al simpático antihéroe, quien hace su debut en el MCU, después de que Disney adquiriera 20th Century Fox. Pero este personaje no estará solo, ya que el Wolverine de Hugh Jackman estará de vuelta en la pantalla grande.

Como en el MCU ya se ha presentado el multiverso, el insider Giant Freakin' Robot asegura que un conocido actor de Hollywood interpretaría a otra versión de Wolverine: Henry Cavill.



De acuerdo con la información de dicha fuente, Cavill, quien recientemente se despidió de Superman y Geralt de Rivia de ‘The Witcher’, aparecerá en una de las escenas de ‘Deadpool 3’ usando un ‘largo abrigo marrón’, aunque no dio más detalles.

Después de que se hiciera viral la posible participación de Cavill en la película, los internautas compartieron su opinión, ya que muchos consideran que el actor inglés no está a la altura del personaje porque no se parece físicamente.

“De verdad que Marvel nunca ha entendido el personaje de Logan, no debería ser guapo y mucho menos tan alto”, “Al menos es un poco más chaparro que Hugh Jackman”, “Prefiero que interprete a Cyclops”, “En otro lado leí que sería Dr. Doom en ‘Los 4 Fantásticos’” y “Wolverine debería ser un duende peludo malhumorado y maloliente”, dijeron.



Mientras que otros internautas apoyaron esta decisión, incluso el ilustrador BossLogic compartió cómo se vería Cavill como Logan, recibiendo miles de likes.

Crean fan-art de Henry Cavill como Wolverine. Imagen X BossLogic

¿Cuándo se estrena ‘Deadpool 3’ en cines?

La película ‘Deadpool & Wolverine’ se estrena el 25 de julio en México, mientras que en Estados Unidos debutará en las salas de cine el 26 de julio.

PUBLICIDAD

Además de Ryan Reynolds y Hugh Jackman, esta cinta contará con las actuaciones confirmadas de Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni y Matthew Macfadyen.

Ryan Reynold y Hugh Jackman en la película 'Deadpool & Wolverine'. Imagen 20th Century Studios/Marvel Studios