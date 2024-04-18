Actriz de ‘Crepúsculo’ fue sustituida cuando su carrera despuntaba: “No pensé que perdería el papel”

Video ¿Vampiros de la vida real? Así lucen los Cullen de ‘Crepúsculo’ a 15 años de la película

La Saga Crepúsculo, basada en las novelas de Stephenie Meyer, cautivó a los fanáticos entre 2008 a 2012. Mientras Robert Pattinson y Taylor Lautner lideraban el debate entre Team Edward y Team Jacob, para ver quién se quedaba con Bella (Kristen Stewart), otro de los personajes tomó relevancia por su antagonismo.

Para 'Eclipse', la tercera película de 'La Saga Crepúsculo', el estudio cambió a la actriz que interpretó a Victoria Imagen Summit Entertainment

¿Por qué Victoria fue reemplazada en ‘La Saga Crepúsculo: Eclipse’?

En la primera película se nos presenta a Victoria, interpretada por Rachelle LeFevre, una vampira pelirroja que jura vengarse de los Cullen tras la muerte de James, su pareja. Aunque al inicio no apareció mucho, para ‘Luna Nueva’ y ‘Eclipse’ era la antagonista principal.

Tras el éxito de las dos primeras cintas, llegó el momento de promocionar ‘Eclipse’, sorprendiendo a los fans con el cambio de actriz, ya que Rachelle LeFevre fue reemplazada por otra estrella de Hollywood.

Tras el éxito de esta franquicia, la carrera de Rachelle LeFrevre comenzó a despuntar y consiguió un papel en la película canadiense ‘Barney’s Version’, cuya filmación coincidió con la producción de ‘Eclipse’.

"Estaba completamente comprometida con la saga Crepúsculo y con la interpretación de Victoria. Rechacé varias otras oportunidades cinematográficas y, de acuerdo con mis derechos contractuales, acepté solo papeles que implicarían planes de rodaje muy cortos”, dijo la actriz en un comunicado a Access Hollywood

Rachelle LeFevre interpretó a Victoria en 'Crepúsculo' y 'Luna Nueva' Imagen Summit Entertainment



Aunque el conflicto duraba solo diez días, Summit Entertainment decidió recastear a Victoria en favor de Bryce Dallas Howard.

“Aunque el calendario de producción de 'Eclipse' es de más de tres meses, Summit asegura que tuvieron un conflicto durante esos 10 días y que no sería acomodada. Dada la duración del rodaje de la cinta, nunca pensé que perdería el papel por 10 días. Estaba feliz con mi contrato con Summit y estaba completamente preparada para continuar haciéndole honor. Summit optó simplemente por reformular el papel”, explicó.



La actriz lamentó no poder continuar interpretando a la vampira y agradeció el apoyo de sus seguidores.

Bryce Dallas Howard es quien interpreta a Victori en 'Eclipse', la tercera película de la saga 'Crepúsculo' Imagen Summit Entertainment

¿Le ofrecieron primero el papel de Victoria en ‘Crepúsculo’ a Bryce Dalla Howard’?

De acuerdo con la información del sitio CBR, inicialmente se le ofreció el papel de Victoria a Bryce Dallas Howard, quien lo rechazó por considerarlo pequeño; pero tras el éxito de la franquicia finalmente aceptó el desafío.



Aunque este cambió molestó a muchos fanáticos, incluso se creó un hashtag en Twitter para apoyar el regreso de Rachelle a la cinta, otros aplaudieron esa decisión y les gustó más la actuación de Victoria, quien tiene una fuerte pelea con los Cullens en la tercera película.

