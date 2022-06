Chris Hemsworth ya estaba harto de Thor y casi renuncia antes de ‘Thor: Ragnarok’

Chris Hemsworth en la nueva película de Netflix ‘Spiderhead’ tiene el papel de villano, pero al ser Thor en el MCU desde el 2011 y con ‘Thor: Love and Thunder’ en puerta es difícil verlo como algo más que el héroe y el Dios del Trueno en el cine.

Sin embargo, al parecer hubo un momento en el que Chris Hemsworth se cansó de su personaje y hasta llegó a pensar en dejar el martillo Mjölnir de lado y renunciar a las películas de Marvel.

Todo ocurrió luego de que apareciera en su película en solitario en 2011, después en ‘The Avengers’ de 2012 y en ‘Thor: The Dark World’ de 2013, pero como se lo confesó a GQ (en agosto de 2018) sintiera que esta última no había sido buena.

Chris Hemsworth estaba harto de ser Thor



En un video de Vanity Fair en el que Chris Hemsworth habló sobre su carrera comentó que no estaba del todo contento con su actuación en ‘Thor: The Dark World’ (2013) y se sentía decepcionado con el personaje porque estaba harto de que no cambiara en las películas.

“Estaba un poco decepcionado con lo que había hecho. No creo que haya crecido el personaje en algún modo, no creo que haya mostrado a la audiencia algo inesperado o diferente”.



El actor agregó que por su frustración solo iba a hacer otra película si presentaba algo nuevo o “rompía el molde”. Al contarle esto al director Taika Waititi, ambos estuvieron de acuerdo en que ‘Thor: Ragnarok’ (2017) tuviera un tono muy diferente a las dos anteriores entregas.

“Le dije esto a Taika y creo que la conversación que tuvimos fue: ‘Estoy muy aburrido de Thor’ y él me dijo ‘sí yo también estoy aburrido de Thor también’. Y así decidimos no seguir hartos y cada vez que ese sentimiento nos llegaba, tomábamos una dirección diferente”.



Hemsworth dijo que así fue que para ‘Ragnarok’ desmantelaron al personaje y lo volvieron impredecible, agregando circunstancias y lugares que no se habían explorado por el personaje, además de hacer a Thor más alegre y bromista.

El futuro de Chris Hemsworth como Thor en el MCU: ¿será su despedida?



Para la cuarta película ‘Thor: Love and Thunder’ este 2022 Taika Waititi regresa a la silla de director y de acuerdo con Hemsworth, volvieron a acordar que harían algo que no se pudiera predecir y que tuviera mucho humor.

Sin embargo, en un video para Wired el 17 de junio el actor dijo que la cuarta película podría ser la última que grabe como Thor para Marvel, aunque estaría encantado de volver si los fans lo piden.

“Bueno, la última que filmé fue 'Thor: Love and Thunder' y podría ser mi última película de Marvel, no lo sé. Fue una experiencia salvaje, divertida y alocada, como lo son todas las películas de Taika Waititi. Interpreté ese personaje durante diez u once años, y cada vez ha sido nuevo y emocionante, y esta no fue una excepción (…) Me encanta interpretar a Thor, lo he hecho durante muchos años y continuaría si la gente quisiera que lo hiciera".