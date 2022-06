Thor es un personaje inmaduro: Chris Hemsworth contó por qué no es como los otros Avengers

En 2011, Chris Hemsworth interpretó por primera vez al dios del trueno en ‘Thor’, película en donde se originó su sueño de hacer el primer desnudo de un superhéroe en una película de Marvel.

Posteriormente, ‘Thor: The Dark World’ (2013) lo decepcionó tanto que casi renuncia a hacer el tercer filme del dios asgardiano. No obstante, el superhéroe se reinventó y hoy por hoy comparte múltiples similitudes con Chris que lo hacen sentirse mucho más identificado con Thor. Te contamos.

Chris Hemsworth habló del cambio de Thor: ahora se parecen más



El actor australiano se corona como el único de los Avengers originales que estrenará su cuarta película en solitario. Su personaje, a diferencia de los otros superhéroes, experimentó una significativa evolución en donde desde el tercer filme la audiencia conoció un dios del trueno bastante diferente al presentado en la primera entrega.

En este sentido, su travesía y transformación como Thor le han permitido compenetrarse más con este superhéroe, tal y como reveló en una reciente conferencia de prensa de ‘Thor: Love and Thunder’.

“[Thor] ha cambiado tan dramáticamente a lo largo de los años como yo. Y eso es lo que ha sido divertido, ya que la evolución del personaje y mis opiniones se fusionaron y se cruzaron”.



La transformación más radical que vivió el dios del trueno en pantalla se presentó en el momento en el que el director Taika Waititi se unió a la producción del tercer filme: ‘Thor: Ragnarok’ (2017).

Waititi introdujo cualidades reales del actor que le permitieron a Chris coincidir más con el dios del trueno.

“Desde que Taika se involucró, sacó a relucir la cualidad de joven adolescente inmaduro que yo encarno, y también lo hace Thor ahora, cosa que no hizo en las películas originales…”, explicó Chris.



Para Hemsworth, este cambio en Thor le permitió disfrutar una experiencia fresca, emocionante y muy divertida, la cual al mismo tiempo mostró más de cerca la personalidad real del actor.

“Se trataba de divertirse… Siento que el personaje probablemente se ha vuelto más yo a lo largo de los años y espero que de una manera divertida”.

De acuerdo con Taika Waititi, realmente se enfrentó a un gran desafío al intentar establecer similitudes entre Thor y Hemsworth.

“Cuando conoces a Chris, es muy difícil descubrir cómo hacer que te identifiques. Y ese fue el gran reto. Su personalidad, su energía y quién es, es el tipo de persona con la que me gustaría estar en una aventura”.



Waititi tenía en claro que quería presentar en Thor las cualidades que hacen a Chris un verdadero héroe en la vida real.

“Es alguien en quien puedes confiar, que estará allí para cuidarte, como un héroe de la vida real. Entonces, solo quería aprovechar esas cualidades y hacer que Thor sea más Chris”.

Chris Hemsworth reveló cuándo dejará de ser Thor



Reinventar a Thor ha sido un verdadero placer para Chris Hemsworth. Por el momento, esta cuarta entrega es la última película que el actor australiano tiene en contrato con Marvel. No obstante, en la premiere de ‘Thor: Love and Thunder’, reveló para Deadline hasta cuando le gustaría dar vida al dios del trueno.

"Lo haré hasta que alguien me diga que me baje del escenario. "Me encanta [interpretar a Thor]".