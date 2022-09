Lucas de ‘Stranger Things’ sufrió racismo por fans de la serie de Netflix: así lo vivió el actor

Los miembros del elenco de ‘Stranger Things’ han tenido que enfrentar diversas críticas por parte de los fans de la serie, como Natalia Dyer, a quien le sugirieron hacerse cirugía plástica.

Ahora el actor Caleb McLaughlin denunció que desde que inició el programa ha sufrido de discriminación debido a su color de piel.

Caleb McLaughlin de ‘Stranger Things’ habló sobre la discriminación que vivió



El pasado 25 de septiembre de 2022 Caleb McLaughlin, quien interpreta a Lucas Sinclair en ‘Stranger Things’, se presentó en la Heroes Comic Con de Bélgica, en donde compartió parte de su experiencia en la serie de Netflix.

Fue ahí donde sorprendió al revelar que ha sufrido de discriminación por parte de los fans de la serie desde la primera temporada de ‘Stranger Things’.

“Durante mi primera Comic-Con, algunas personas no se pararon en mi fila porque yo era negro”.



El actor agregó que algunas personas justificaban sus actitudes racistas apelando a que su personaje "era malo" con la protagonista del programa, Eleven (Millie Bobby Brown).

“Algunas personas me dijeron: ‘Oh, no quería estar en tu línea porque fuiste malo con Eleven’”.



Estos comentarios desanimaban al actor, quien no podía evitar compararse con el resto de sus compañeros del elenco. Sentía cómo era el menos popular del grupo y cómo tenía menos seguidores en redes sociales a pesar de estar en el mismo programa desde la primera temporada.

Además, confesó lo difícil que fue para él detectar el trasfondo de las actitudes que ciertos fans tenían contra él, especialmente cuando era más joven.

“Es difícil hablar de eso y que la gente lo entienda, pero cuando era más joven definitivamente me afectó mucho… pensaba ‘¿por qué soy el menos favorito? ¿por qué tengo la menor cantidad de seguidores? Estoy en el mismo programa que todos los de la temporada 1’”.

Así reaccionó Caleb McLaughlin a las actitudes discriminatorias de los fans de ‘Stranger Things’



Caleb aprendió a sobrellevar este tipo de actitudes discriminatorias con el apoyo de sus padres, quienes le hicieron ver la triste realidad que rodea al racismo.

“Mis padres tenían que ser como ‘es una triste verdad, pero es porque eres el niño negro en el programa’. Porque nací con esta hermosa piel de chocolate, ¿no soy amado?"



A pesar de que ‘Lucas’ confesó que aún en la actualidad sigue siendo víctima de estas actitudes discriminatorias, no piensa reaccionar de la misma forma con quienes lo atacan. Por el contrario, busca propagar positividad y amor a través de las plataformas que posee.

“Incluso ahora algunas personas no me siguen o no me apoyan porque soy negro (…) Con mi plataforma quiero difundir positividad y amor porque no quiero devolver el odio a las personas que me odian a mí”.