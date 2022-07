A 'Nancy' de 'Stranger Things' le sugirieron hacerse cirugía plástica y fans la defendieron

Natalia Dyer se ganó el corazón de los fans con su rol de la inteligente Nancy Wheeler en ‘Stranger Things’. Más allá de la pantalla, la actriz de 27 años también cautiva a miles con su noviazgo con Charlie Heaton, romance que superó la relación ficticia de sus personajes Nancy y Jonathan.

Sin embargo, no todo es amor tras las cámaras. El rostro de la actriz recientemente fue señalado por una TikToker.

TikToker mostró los retoques estéticos que le haría a Natalia Dyer



En un TikTok, actualmente eliminado, la enfermera y especialista en retoques estéticos Mara Wilson contó los procedimientos que le haría a la actriz de ‘Stranger Things’.

La TokToker sugirió que le haría un levantamiento de cejas, para abrir su mirada; tratamiento en su mandíbula, para hacer sus músculos maseteros menos prominentes y fillers (rellenos) en el mentón, para conseguir que su rostro tenga una forma de corazón. También recomendó bótox en varias partes de su cara y un poco de relleno en los labios.

Además de explicar todos los retoques, Wilson mostró sus habilidades en Photoshop y compartió una imagen de cómo luciría Natalia tras estos procedimientos.

Fans defienden a Natalia Dyer de la TikToker Mara Wilson



Las sugerencias estéticas de Mara Wilson provocaron la ira de los fans de Natalia Dyer quienes arremetieron contra la tiktoker en redes sociales.

"Estos doctores de TikTok están empezando a enojarme / Ver ese video me puso como..."



Miles de usuarios de Twitter coincidieron que podrían ser una celebridad debido a que este tipo de videos sin duda los haría arremeter contra sus haters. Otros más señalaron que estos comentarios son pura maldad.

"Nunca podría ser una celebridad porque si alguien hiciera un video como este sobre mí, me volvería violento".



Varios internautas defendieron la belleza de Dyer y destacaron que su mandíbula es un rasgo que la caracteriza y que no necesita ningún tipo de retoques.



Algunos más incluso motivaron a la actriz a defenderse de estos comentarios y señalaron varios puntos sobre lo mal que están las declaraciones de Mara Wilson.

"Todavía no puedo creer que un cirujano plástico hablara sobre lo que cambiaría en la cara de alguien sin a) su consentimiento, b) cualquier indicación de que a la persona no le gusten esas características + c) poner un descargo de responsabilidad de que la persona ya es hermosa como es? Natalia Dyer debería darle una paliza"



Otros más bromearon con cómo sería el mundo si todas las personas aceptaran los “arreglitos” que sugieren los cirujanos plásticos.

"El mundo cuando los cirujanos plásticos 'arreglan' la cara de todos"

TikToker respondió a las críticas tras sugerirle cirugía plástica a Natalia Dyer



Tras eliminar el TikTok que la puso en la mira de miles de internautas, Mara Wilson compartió un nuevo video en donde expresó que nunca tuvo la intención de ofender a nadie.

Aclaró que sus comentarios sólo eran sugerencias de las opciones de retoques estéticos que podría hacerse Natalia, más no algo que deba hacerse.