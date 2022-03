7 actores que son todo lo contrario al personaje que los llevó a la fama

La serie 'How I Met Your Mother' llegó a la pantalla en 2005 y con ella trajo icónicos personajes como Barney (interpretado por Neil), un mujeriego que no tiene interés en mantener una relación a largo plazo; pero en la vida real, el histrión está casado con David Burtka, con quien se convirtió en padre de un niño y una niña, y llevan una tranquila vida familiar.