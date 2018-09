Carlos Bonavides vive con “pánico” de que el cáncer regrese a su vida

El actor y comediante mexicano Carlos Bonavides revela a Univision Entretenimiento que vive con miedo de saber que el cáncer podría regresar a su vida: “Me quitaron un riñón con un tumor cancerígeno que gracias a Dios no hizo metástasis, aunque me dio pánico, aún tengo la incertidumbre de que el cáncer regrese”.

En febrero de este año le fue extirpado un riñón a Bonavides : “Tenía un tumor casi del tamaño del riñón y fue por eso que me lo quitaron”, explica Carlos quien aún no se siente victorioso ante el cáncer: “Estoy muy bien de salud esa es la verdad, pero nadie se salva de esa enfermedad. Nadie está fuera de peligro del cáncer, el cáncer te puede aparecer de un momento a otro y no respeta edad, ni clase social”.

Al enterarse que padecía cáncer se preocupó, pero decidió tomarlo con la mejor actitud para que su familia (su esposa Yodi y su hijo Tadeo) no se preocuparan: “Lo primero que pasa por tu mente es la muerte, sin embargo, reflexioné me di cuenta que he vivido bastante y dije: no voy a sufrir y no voy a hacer sufrir a mi familia, lo tomé con la mejor actitud y dije si vencí el cáncer del alcoholismo, porqué no voy puedo vencer el cáncer que tengo”.