Así reaccionó el novio de Khloé Kardashian cuando le insinuaron que ella es la causa de su fracaso deportivo

Fue en medio del escándalo de esta situación que Tristan jugó el pasado 3 de junio en las finales de la NBA y que los Cavaliers perdieron el encuentro ante los Warriors de Oakland. Sin embargo, no se había emitido comentario alguno, ni de su parte ni de la escuadra hasta que un reportero de Sports Illustrated pudo interceptarlo afuera de los vestidores y le cuestionó si no se sentía solo cuando los miembros de su equipo, no lo apoyaron y si creía que su rendimiento estaba disminuyendo a raíz de tanta exposición a los medios luego del escándalo con Khloé Kardashian.