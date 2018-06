Amor prohibido: así es la relación de 'La Bebeshita' con Brandon de Wapayasos

“Yo te lo aseguro, sí son novios, pero él no puede dar declaraciones al respecto. Su representante se lo tiene prohibido, ya que son un grupo musical que va empezando y para evitar susceptibilidades y que se inflen los egos, no pueden dar entrevistas de su vida personal ”, dijo a Univision Entretenimiento Itzel Ontiveros.

'La Bebeshita' aseguró que las fotografías que tenían juntos sí las borraron, pero fue por mutuo acuerdo: "La producción me ha apoyado en todo, él llegó justamente en el momento en el que ya no soy amorosa. A mí no me han prohibido nada de eso y bajamos las fotos por mutuo acuerdo, porque la verdad yo ya estoy miedosa de que todo mundo me esté usando como en msi relaciones pasadas", concluyó Daniela.