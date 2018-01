“Soy la Kardashian mexicana”: 'Bebeshita', la nueva sensación en México

Daniela Alexis Barceló Trillo, mejor conocida como la 'Bebeshita', ha acaparado la atención en redes sociales gracias a la popularidad que su personaje adquirió al participar en el reality show 'Enamorándonos', programa donde personas comunes y corrientes buscan el amor.

Nacida en la Ciudad de México, y en exclusiva para Univisión Entretenimiento, la joven de 27 años nos cuenta cómo adquirió su fama en internet: “Soy yo misma y nunca me he fijado en que quiero ser una "influencer"; a mí no me importa lo que digan los demás, siempre he seguido mi propio estilo y mi propia esencia, y creo que eso ha hecho la diferencia”.



La 'Bebeshita' confesó que antes de 'Enamorándonos' llevaba una vida normal y trabajaba como cualquier persona, pero siempre le llamó la atención el estar al lado de famosos, es por eso que trabajó primero en un canal de YouTube con varios amigos donde hacia entrevistas a personalidades de diferentes ámbitos.



'Bebeshita' saltó a la fama hace un año, cuando entró al programa 'Enamorándonos', gracias a su forma de ser, su espontaneidad, su forma de digirirse a sus "flechados" (personas que quieren una cita con ella) y su simpatía. Fueron precisamente estas cualidades las que llamaron la atención desde el primer día, convirtiendo a la 'Bebeshita' en una de las más asediadas por el público que también quiere encontrar el amor: “Yo no me puse el apodo, no recuerdo cuándo fue que me empezaron a decir así; supongo que como a todos les digo 'bebé' para no confundirlos, pues llegó el sobrenombre; al principio sí me incomodó, porque me sentía más niña de lo que soy, pero ahora me gusta, está padre, porque soy una 'Bebeshita' en realidad”.



A mediados de 2017 se ausentó de la emisión porque decidió hacerse una lipoescultura, pues su cuerpo no le gustaba tanto, además de que quería verse más exuberante: “Soy superfan de las Kardashian, ese tipo de mujer se me hace superpadre, están modernos, millenial... a mí me gusta. Soy la Kardashian mexicana y me gustó aumentar (medidas): quería más de pompi, más de bubi; aunque no me haré exactamente igual a ellas, solo me ayudó a ser más segura. La gente piensa que cambié tras la operación, pero no, sigo siendo igual, solo que ahora me queda mejor la ropa y me puedo seguir vistiendo ridículamente” (risas).



Camino a la fama

Luego de los cambios estéticos que se ha hecho, aumentaron las envidias y comentarios negativos que recibe en persona y redes sociales, pero eso es algo que no le preocupa a Daniela pues desde niña ha lidiado con ello ya que su relación con las mujeres siempre ha sido más difícil que con los hombres, según confesó ella misma: “Las mujeres siempre han sido envidiosas conmigo, pero si hablan mal de mí, qué bueno que hablen”. Uno de los aspectos físicos que más le han criticado es su dentadura y aunque ella insiste en que no es algo que le moleste, no quita la posibilidad de intervenirlos ya que sus cambios siempre son imprevistos: “Así soy yo, un día quiero una cosa y al otro día algo diferente; nunca se sabe conmigo”.



Ahora que la atención del público está sobre ella, lo aprovechará al máximo, pues está a días de lanzar una canción en el género pop-reguetón, además de que una de sus metas es convertirse en conductora de televisión, un sueño que ha tenido desde hace mucho: “No creo tener competencia, creo que en el medio no hay nadie como yo. Mi ejemplo a seguir podría ser Becky G, porque es más urbano y me gusta su música; es más, tenemos la misma separación de dientes. Seguiré en el internet, soy super millenial, me encantan las redes sociales, jamás las dejaré. Quiero experimentar en la música y quiero ser conductora, he luchado por eso y también la comedia, creo que sería la parte femenina del estilo de Facundo o Adal Ramones, en sus tiempos”.



Y aunque se le ha comparado mucho con 'Gomita', pues las dos saltaron a la fama después de participar en programas de televisión y ambas han dado de qué hablar por sus operaciones y sus canales de YouTube, Daniela asegura que no se parecen en nada: “Nos hemos operado con el mismo cirujano, me cae bien, he compartido varias veces con ella y su familia, creo que es muy buena onda, pero no nos parecemos en nada, yo me veo superdiferente a ella, pero si dicen que me parezco, pues qué quieres que haga”.

A pesar de la fama, ' Bebeshita' no se considera una figura pública, pero está consciente de que su vida se divide en un antes y un después del programa: “En verdad que no me considero así, pero obvio ahora cada vez que voy a una plaza o un centro comercial, los fans se acercan y me piden fotos y videos, ¡y yo feliz de compartir con mis “bebeshitos” que son super buena onda!”.