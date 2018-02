'Gomita' y 'Bebeshita' ya son familia (y hasta comparten cirujano)

'La Bebeshita' y 'Gomita', quienes son sensación en las redes sociales, ahora están más juntas que nunca y no por cuestiones de trabajo, sino porque ya son familia luego de que Daniela Alexis ('Bebeshita') se convirtiera en la novia de ‘Lapizito’, hermano de Aracely ('Gomita'). Pero esto no es todo, ya que además de la relación que une a las dos jóvenes, 'Bebeshita' declaró en exclusiva para Univision Entretenimiento que hasta comparten el mismo cirujano.

" La última lipo que se hizo ('Gomita') fue con el cirujano que me hizo la lipo y la nariz a mí, y a ella le hizo lo mismo. Entonces estuvo muy chistoso porque me preguntó que cómo era el doctor y le dije que yo ya había ido con él, entonces nos operamos con el mismo", explicó Daniela



El pasado 31 de enero ‘Gomita’ compartió en su cuenta de Instagram una fotografía donde está con 'Bebeshita', y en tan solo unas horas alcanzó los 100,000 likes. De inmediato tanto los fans de 'Gomita' como de 'Bebeshita' la compartieron y comentaron de manera masiva.

Sobre si le gusta la forma en cómo su cuñada ha tranformado su cuerpo, 'Bebeshita' nos comentó: " A mí se me hace una mujer súper valiente, lleva 4 lipos y eso es de valor, yo no me atrevo a otra, pero no sé, siento que hay que tener un límite. Yo le digo que vayamos al gimnasio y ella dice: '¡Ay no!, qué flojera, no tengo tiempo', pero yo la voy a motivar para ir al gimnasio y que ya no vaya al cirujano cada vez que suba un poquito de peso. Yo la veo súper bien, tiene un cuerpazo", confesó.



Daniela Alexis, mejor conocida como 'Bebeshita', y quien participa en un reality mexicano títulado ‘Enamorándonos’ donde los integrantes buscan el amor, nunca se imaginó que ahí conocería a Alfredo, hermano de la expayasita de Sábadazo y que iniciaría una relación con él a finales de 2017.

'Bebeshita', quien actualmente tiene 27 años, aseguró que al principio pensó que 'Gomita' no la quería y que cuando inició la relación con su hermano menor creyó que le costaría un poco de trabajo llevar una buena relación con ella, pero resultó ser todo lo contrario: " La conocí cuando fue al programa a promocionar una revista donde salió, y me dijo: 'Ay, las más odiadas', y la verdad sí (risas), pero después nos perdimos un poco la pista; hasta que entró su hermano fue que empezamos a comunicarnos más".



Aunque su romance con 'Lapizito' es la sensación dentro del programa 'Enamorándonos', 'Bebeshita' dijo que no ve tanto a 'Gomita' aunque siempre están en constante comunicación: " La veo realmente poco, salvo los fines de semana, porque yo salgo con Freddy, pero ella trata de invitarme a sus cosas e involucrarme en su vida, siento superbuena vibra de su parte".



Las redes sociales siempre las han tratado de poner una en contra de la otra, pero según palabras de la 'Bebeshita' la realidad es completamente diferente: " Me cae muy bien, ha sido muy buena onda porque incluso ya me invita a fiestas sin “Lapizito”, y pues yo feliz de tenerla como una amiga".

La joven señaló que aunque 'Gomita' es mucho más fiestera, eso no les ha impedido mantener una buena relación, por lo cual más que como la hermana de su novio, la considera su propia amiga.

Y aunque la diferencia de edades entre ella y su pareja 'Lapizito' es de casi 10 años, para Daniela Alexis eso no importa: "La verdad es que todo mundo dice que la relación es falsa pero no, él es un niño que me ha conquistado poco a poco y se ha ganado mi corazoncito. Es muy maduro a su corta edad, tiene 18 años y yo 27, son 9 años de diferencia, pero él ha vivido y convivido con puro adulto, siempre ha trabajo, y eso lo ha mecho madurar y pensar diferente, es súper trabajador".



