Abogados de Claudia Galván solicitarían cárcel contra Lorenzo Méndez si no coopera en el caso de la pensión

En abril de 2018 Claudia Galván introduce una petición legal para incrementar la pensión de Victoria (la hija que tuvo con Lorenzo Méndez) pues aseguraba que no le alcanzaba además de supuestamente no recibir el dinero a tiempo y de forma acordada . En aquel momento llegó a asegurar que con su oficio de estríper ganaa mucho más dinero y podría tener una vida mucho más desahogada.



Respecto a la carta que envió Chiquis a Claudia Galvan para prohibirle hablar de ella comentó: “Ese tema es aparte, la carta de ‘Cease and Desist’ no es más que una documento que dice ‘ya párenle’ no tiene significado legal pero dicta un antecedente para que esto escale algo más, hasta ahorita no ha pasado a mayores, yo también interpuse uno para las dos partes paren con ataques o comentarios”