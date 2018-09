7 hijos no son suficientes: Inés Gómez Mont desea el octavo

El pasado 18 de Junio Inés Gómez Mont se convirtió en madre de la pequeña María, su séptima hija. Después de cinco hijos de su primer matrimonio y uno más de la anterior relación de su actual esposo Víctor Álvarez Puga, la presentadora confesó a Univision Entretenimiento que ella aún quiere un octavo hijo.

“Ya mi esposo me huye, de verdad, ya me dijo que no hay opción. Todavía embarazada le dije: 'Vamos por uno más, que no sea mi último embarazo' y me dijo que estoy loca”, confesó la presentadora, quien aseguró que disfruta mucho la maternidad y es por eso que quisiera tener otro bebé.

“Me transmiten mucha alegría mis chamacos y estoy bien agradecida con Dios y con la vida. La verdad es que me inyectan energía, soy una mamá bien aprehensiva, me encanta ir a dejarlos, a recogerlos, llevarlos a la clase... en verdad es que a veces debo soltarlos un poco más”, reflexionó.

Sin embargo, y muy a su pesar, la familia Puga Gómez Mont ya no será más grande y se quedará con solo nueve integrantes: “Mi esposo me dijo que definitivamente no, que iba a ir al médico a hacer lo que tuviera que hacer para evitar cualquier tipo de accidente”.

Inés aseguró que aún no recupera su peso después del nacimiento de su pequeña: “Me estanco mucho en la lactancia, pero estoy segura que en cuanto acabe esa etapa volveré a mi peso. No tengo ninguna preocupación, no tengo prisa, antes va la chiquita (María) y su alimentación que la vanidad, así que ahorita no estoy obsesionada con el peso. Me faltan (bajar) como 7 kilos y eso que subí 9, pero la verdad es que me siento muy bien”.

En febrero de 2017 Gómez Mont se sometió a una cirugía para remover un quiste de su cabeza, pero debido al embarazo y nacimiento de su hija María no ha podido someterse a chequeos médicos para saber que todo está controlado: “Debo ir a hacerme mis análisis, no he podido ahorita. Con la lactancia no me puedo meter a contraste ni los estudios que se necesitan, pero iré en cuanto me corte la leche, pero me he sentido muy bien y el doctor me dice que por como me he sentido y sí me pude embarazar, es porque estoy perfecta”.

Confiada en que todo está de maravilla con su salud, Inés nos reveló que el escoger a su amiga Galilea Montijo como comadre se debe a una promesa que le había hecho a la conductora del programa Hoy: “Le llevaba prometiendo tantos hijos, era uno tras otro y le decía: 'Me voy a esperar a la niña, me voy a esperar a la niña...', y por no perder la fe conmigo Galilea se llevó con broche de oro a la niña”, aunque dijo que aún no tiene fecha exacta para el bautizo de la pequeña.