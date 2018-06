Galilea Montijo ya conoció a su ahijada María (y fue la primera en hacerlo)

A unos días de la llegada de su sexta hija, Inés ha ido compartiendo con sus seguidores en Instagram los pormenores del nacimiento y las visitas que ha recibido, incluyendo a su padre Víctor Álvarez Puga y sus seis hermanos. Sin embargo algunos de sus seguidores se preguntaban: ¿por qué no hay imágenes de Galilea Montijo en el hospital? Varios se atrevieron a criticar que Galilea no había visitado a la pequeña, sin saber, que de hecho ella fue una de las primeras en conocer a María.

Inés aseguró que los más pendientes de María fueron sus padrinos: “Gracias @Reinaiglesias y @Galileamontijo por no despegarse de nosotros en estos momentos tan hermosos y por ser nuestros compadres, los amamos. No he subido foto de las visitas porque he andado un poco adolorida y en la loca, pero en cuanto pueda les comparto tan bellos momentos con nuestra gente más querida”, finalizó Gómez Mont.