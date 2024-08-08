Cómo un vuelo privado de Trump pone en duda su versión sobre el Proyecto 2025, el plan ultraconservador del que (ahora) busca distanciarse

El candidato presidencial republicano Donald Trump compartió un vuelo privado con Kevin Roberts, líder del Proyecto 2025, la hoja de ruta radical y ultraconservadora de la que ahora el expresidente busca distanciarse ante ataques demócratas.

Una investigación del diario The Washington Post reveló que Trump viajó con Roberts en abril de 2022 en un traslado de Palm Beach a Amelia Island, en Florida, para asistir a la conferencia anual de la conservadora Fundación Heritage.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte, en ese momento el Proyecto 2025 estaba en su fase inicial de preparación.

El diario confirmó la información consultando a personas con conocimiento del vuelo, datos de rastreo de la aeronave y una fotografía de ambos a bordo del avión. Los dos aparecen en la imagen sentados sonriendo uno al lado del otro.

Aunque Roberts asumió la semana pasada el liderazgo formal del Proyecto 2025 ante la salida del director Paul Dans, la Fundación Heritage, que preside Roberts, ha impulsado la creación de la hoja de ruta radical.

Entre las propuestas planteadas en el plan están una reducción drástica de empleados federales, una agresiva transformación del sistema de inmigración y restricciones masivas de las pastillas usadas para abortos farmacológicos.

Trump discutió con Roberts el Proyecto 2025; ahora dice que no sabe quién dirige el plan

Aunque ahora dice desconocer quién está detrás del Proyecto 2025 y de qué trata el plan, en realidad discutió directamente con Roberts el esquema en el vuelo que compartieron en el 2022, dice el reporte del Washington Post.

Además, por más que Trump busque distanciarse del plan, el proyecto fue escrito y preparado por personas cercanas a él, muchas de ellas exfuncionarios de su primer mandato.

Entre los exfuncionarios del gobierno de Trump que participaron en la elaboración del plan están el propio Dans, quien se desempeñó como jefe de personal de la Oficina de Administración de Personal federal.

También participaron el ex redactor de discursos de la Casa Blanca, Stephen Miller; el ex director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Tom Homan y el ex director de presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought.

PUBLICIDAD

Incluso, JD Vance, su compañero de fórmula rumbo a las elecciones de noviembre, escribió el prólogo de un libro escrito por Roberts. En su texto, Vance dijo que la Fundación Heritage es es “motor de ideas más influyente para los republicanos desde Ronald Reagan hasta Donald Trump”.

La Fundación Heritage considera la situación política actual en Estados Unidos como una oportunidad para lo que considera una nueva revolución.

En un podcast reciente Roberts dijo: "Estamos en el proceso de la segunda revolución estadounidense, que seguirá siendo sin sangre si la izquierda lo permite".

De acuerdo con el reporte del Washington Post, en el vuelo de 2022, Roberts habló con Trump sobre el Proyecto 2025, aunque el expresidente no mostró mucho interés.

Sin embargo, durante su discurso en la conferencia de la fundación, Trump alabó a Roberts y su labor al frente de la organización.

“El presidente de la Fundación Heritage, es alguien más que está haciendo un trabajo increíble. Lo está devolviendo a niveles nunca antes vistos, doctor Kevin Roberts. Kevin, gracias”, dijo el expresidente.

Incluso, aunque Trump ahora lo niega, el mismo Roberts dijo en una entrevista en abril que habló directamente con Trump sobre la hoja de ruta.

“Personalmente he hablado con el presidente Trump sobre el Proyecto 2025”, dijo en la entrevista, “porque mi papel en el proyecto ha sido asegurarme de que todos los candidatos que respondieron a nuestra oferta de una sesión informativa sobre el Proyecto 2025 obtengan una de mi parte."

PUBLICIDAD

Los demócratas alertan sobre las propuestas radicales del Proyecto 2025

Antes de que el presidente demócrata Joe Biden renunciara a la candidatura presidencial, su campaña ya había alertado sobre los peligros del Proyecto 2025.

"El Proyecto 2025 es el manual de políticas extremo para el segundo mandato de Trump que debería asustar muchísimo al pueblo estadounidense”, dijo Ammar Moussa, quien era el portavoz de la campaña de Biden.

Por su parte, el portavoz del Comité de Campaña del Congreso Demócrata (DCCC), José Muñoz, dijo a Univision Noticias: "Los republicanos extremistas de la Cámara Baja no se pueden quedar callados sobre las políticas impopulares y desastrosas del Proyecto 2025 que perjudicarán a los latinos trabajadores".

Dijo que las propuestas extremas incluidas en el plan lastimarán a las familias trabajadoras.

"Las políticas del Proyecto 2025 son los sueños hechos realidad de los republicanos extremistas", añadió en su respuesta a Univision Noticias.

La campaña de la ahora candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, también ha reiterado sus críticas en contra del proyecto.

“¿Pueden creer que lo pusieron por escrito? 900 páginas. Proyecto 2025. Un plan para devolver a Estados Unidos a un pasado oscuro”, dijo Harris en un acto de campaña en Indiana.

Mira también: