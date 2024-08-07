De la gorra de camuflaje de Tim Walz a las playeras de Kamala Harris: productos de la campaña demócrata que se han convertido en sensaciones virales

Video ¿Elegir a Tim Walz como compañero de fórmula acercará a Kamala Harris a los votantes independientes?

La venta de mercancía de las campañas políticas no es nada nuevo. En cada elección, los políticos lanzan productos para promover sus eslóganes, ganar adeptos y recaudar fondos.

Pero la campaña de la candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, ha logrado convertir algunos de sus productos en éxitos virales por sus referencias a estrellas pop atractivas para la generación Z.

Por ejemplo, tras el anuncio de la selección del gobernador de Minnesota Tim Walz, como compañero de fórmula de Harris rumbo a la presidencia, la campaña lanzó un producto que se convirtió en una sensación viral.

La campaña sacó a la venta una gorra de camuflaje en referencia a Walz, un cazador que ha defendido el derecho a la propiedad de armas y que, además, ha impulsado políticas liberales como la legalización de la marihuana.

El producto se convirtió en una sensación viral por su similitud con una gorra de cazador lanzada por la cantante drag del momento, Chappell Roan, un éxito entre la generación Z.

La misma Roan difundió la imagen de la gorra de la campaña Harris-Walz en una publicación en su cuenta de X.

“¿Es esto real?”, preguntó Roan comparando la gorra de la campaña con otra que la cantante puso a la venta tras el lanzamiento de su álbum “The Rise and Fall of a Midwest Princess”.

La gorra electoral de Tim Walz que se agotó en 30 minutos y recaudó 1 millón de dólares

Tras el lanzamiento de la gorra de cazador de la campaña Harris-Walz, las 3,000 gorras producidas se agotaron en un periodo de 30 minutos.

La campaña de Harris dijo a la revista Teen Vogue que ha recibido pedidos equivalentes a 1 millón de dólares en fondos por las ventas.

La idea de la producción de la gorra similar a la lanzada por Roan surgió luego de que la campaña de Harris difundió un video que la muestra invitando en una llamada telefónica a Walz a ser su candidato a la vicepresidencia.

Walz aparece en el video portando una gorra de cazador mientras acepta la invitación.

Usuarios en redes sociales rápidamente compararon la gorra con la de Roan que lleva el texto en letras naranjas “Midwest Princess” o “Princesa del Medio Oeste”, con un diseño de árboles al fondo.

is this real https://t.co/4HBBEQuo7q — Chappell Roan (@ChappellRoan) August 7, 2024

Tras las comparaciones, Hester Leyser, directora de Planificación Estratégica para la Movilización del Comité Nacional Demócrata, dijo que ante las peticiones de los seguidores de Roan, la campaña produjo la gorra similar.

“Para todas las princesas del Medio Oeste: ustedes preguntaron, nosotros respondimos”, escribió Leyser en X con un enlace al sitio web de la campaña, donde se ofrece la gorra en 40 dólares.

La gorra muestra los apellidos Harris-Walz en letras naranjas sobre un fondo de árboles. Ante el éxito en las ventas, el sitio web solo tiene disponible la opción de preventa con la promesa de que el producto estará disponible hasta mediados de octubre.

Las playeras que se mofan de una frase de JD Vance sobre las mujeres con gatos y sin hijos

Además de la popular gorra, la campaña también ha reaccionado de forma creativa a las críticas de sus rivales.

Por ejemplo, la campaña demócrata lanzó playeras haciendo uso de una frase dicha por JD Vance, compañero de fórmula del republicano Donald Trump.

En el 2021, durante una entrevista en Fox News, Vance calificó a las demócratas como un “un grupo de mujeres con gatos y sin hijos que son miserables con sus propias vidas”.

Vance hizo referencia directa a Harris y a la legisladora demócrata Alexandria Ocasio-Cortez.

“Todo el futuro de los demócratas está controlado por personas sin hijos, y ¿cómo tiene sentido que hayamos entregado nuestro país a personas que realmente no tienen un interés directo en él?”, añadió Vance.

Ahora la campaña de Harris ofrece playeras por 32 dólares con las frases “Orgullosa integrante del Club de las Mujeres con Gatos y sin Hijos” o “Mujeres con Gatos por Kamala”.

La campaña de Harris asume un diseño de gen Z

La campaña también cambió su imagen en X luego de que la popular estrella pop Charli XCX dio su respaldo en X a Harris tras la renuncia del presidente Joe Biden a la candidatura demócrata.

“Kamala es brat”, escribió en una publicación la cantante haciendo referencia al término utilizado en la portada en color verde limón de su popular álbum “brat”, que la artista utiliza para describir a una persona aguerrida y fresca.

La campaña de Harris de inmediato modificó la foto de portada de su cuenta oficial en X para difundir una imagen con la frase “Kamala es brat” en letras negras y un fondo en color verde limión, idéntico al diseño de la portada de la cantante.

