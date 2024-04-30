Esta es la verdadera cantidad de días que duran los huevos en el refrigerador

¿Deben quedar dentro o fuera del refrigerador?

Te levantas el domingo por la mañana con ganas de comer unos huevos revueltos o un omelette y sabes que tienes huevos en la heladera.

Pero te entra una duda... ¿estarán en buen estado? Pues sacas cálculos y te das cuenta de que los tienes hace casi un mes.

¿Cuánto tiempo duran los huevos en el refrigerador?



Lo primero a tener en cuenta es verificar a la hora de comprarlos que los estamos llevando antes de la fecha límite de venta.

Una vez en casa debemos ir directo a la cocina y colocar los huevos en la parte más fría del refrigerador.

De esta forma los huevos durarán entre 3 y 5 semanas, aunque pase la fecha de caducidad.

Si lo que quieres es congelarlos, la mejor opción es batirlos y guardarlos en un recipiente seguro. En el caso de que prepares huevos duros, debes saber que aguantarán 1 semana en el frío.

Ahora, te revelamos el dilema sobre ¿Lavar o no lavar los huevos?

