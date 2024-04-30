Esta es la verdadera cantidad de días que duran los huevos en el refrigerador
Guardar los huevos en el refrigerador te permite mantenerlos en buen estado por más tiempo. Si eres de los que prefiere mantenerlos a temperatura ambiente, ¡ten cuidado! Te decimos hasta cuántos días después de comprarlos son ideales para consumirlos.
¿Deben quedar dentro o fuera del refrigerador?
Te levantas el domingo por la mañana con ganas de comer unos huevos revueltos o un omelette y sabes que tienes huevos en la heladera.
Pero te entra una duda... ¿estarán en buen estado? Pues sacas cálculos y te das cuenta de que los tienes hace casi un mes.
¿Cuánto tiempo duran los huevos en el refrigerador?
Lo primero a tener en cuenta es verificar a la hora de comprarlos que los estamos llevando antes de la fecha límite de venta.
Una vez en casa debemos ir directo a la cocina y colocar los huevos en la parte más fría del refrigerador.
De esta forma los huevos durarán entre 3 y 5 semanas, aunque pase la fecha de caducidad.
Si lo que quieres es congelarlos, la mejor opción es batirlos y guardarlos en un recipiente seguro. En el caso de que prepares huevos duros, debes saber que aguantarán 1 semana en el frío.
