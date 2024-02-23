Este es el secreto de los chefs que te ayudarán a mantener tus cuchillos en buenas condiciones

Video ¿Cómo sacarle filo a tus cuchillos en casa? Te mostramos un truco facilísimo

Los cuchillos son un básico de cualquier cocina. Sin embargo, es una de las herramientas a la que menos cuidado ponemos en su cuidado. Mantenerlos en buen estado es clave, no solo para realizar cortes precisos y rápidos sino también por tu seguridad. Los chefs profesionales conocen la importancia de tenerlos en óptimas condiciones y nos han revelado sus secretos para lograrlo. Te los decimos a continuación:

¿Por qué es importante tener tus cuchillos en buen estado?

Estos utensilios tienen múltiples propósitos en la cocina: cortar, picar, filetear y pelar, entre otros. Cada tipo, -como los cuchillos Tramontina, japoneses, fileteros y de acero inoxidable-, están diseñados para tareas específicas, lo que permite lograr mejores resultados en la preparación de nuestras comidas.

Mantenerlos en buenas condiciones no solo te facilita el trabajo en la cocina, sino que también puede prevenir accidentes. Un cuchillo bien afilado es más seguro de usar porque requiere menos fuerza al cortar y reduce el riesgo de resbalones que pueden llegar a cortarte.

Así cuidan los chefs sus cuchillos: 5 tips básicos

#1 Los afilan regularmente

Para mantener tus cuchillos en perfecto estado y dignos de un chef, utiliza una piedra de afilar o una chaira para mantener el filo. El afilado debe hacerse en ángulo correcto y de forma uniforme en toda la hoja. Si se te complica o no tienes tiempo lo mejor es llevárlos a un lugar especializado o espera a que pase el afilador.

#2 Los límpian y desfinfectan

Como los profesionales de cocina, limpia tus cuchillos inmediatamente después de usarlos con agua tibia y jabón. Para desinfectar, especialmente después de cortar carne cruda, puedes usar una solución de agua con vinagre blanco. De no hacerlo puedes contaminar tus alimentos.

#3 Los secan bien

Secar tus cuchillos con un paño suave evitará la corrosión y el óxido. Nunca los dejes o guardes mojados.

#4 Los guardan correctamente

Guarda tus cuchillos en un bloque especial para ellos, una barra magnética o en fundas protectoras para evitar que sus hojas vayan desgastándose.

#5 Uso adecuado

Utiliza cada cuchillo para su propósito específico y evita cortar sobre superficies duras que puedan dañar el filo.

¿No sabes para qué es cada uno? Te decimos a continuación:

Tipos de cuchillo y su uso en cocina

Estos son los tipos más comunes de cuchillos que podrías encontrar en un kit y para qué se utilizan:

Cuchillo de chef: Es el más versátil, utilizado para picar, cortar, rebanar y triturar tanto carnes como vegetales.

De pan: Tiene una hoja larga y serrada, ideal para cortar pan sin aplastarlo, así como otros alimentos de textura suave.

Santoku: De origen japonés, es similar al cuchillo de chef pero con una hoja más ancha y puntas más redondeadas, excelente para picar, cortar y hacer dados.

Cuchillo de pelar o puntilla: Pequeño con una hoja afilada, perfecto para pelar y cortar frutas y vegetales pequeños, así como para tareas de precisión.

Para filetear: Largo y flexible, diseñado para filetear pescado y carne, separando fácilmente la carne del hueso.

Cuchillo de trinchar: Con una hoja delgada y larga, se utiliza para cortar carnes asadas, aves y pescados en rodajas finas.

Utilitario: De tamaño intermedio entre el cuchillo de chef y el de pelar, es útil para cortar vegetales y carnes de tamaño mediano.

De Deshuesar: Delgado y flexible, se utiliza para deshuesar carne y aves.

¿Qué pasa si un cuchillo se oxida?

Esto no solo afecta la estética del cuchillo, sino también su funcionalidad y seguridad. Si se oxida, puedes intentar remover el óxido con una mezcla de bicarbonato de sodio y limón, frotando suavemente. Si esto no funciona deberás tirarlo, de lo contrario puedes contaminar tus preparaciones.

Siguiendo los consejos de los chefs y dedicando tiempo al cuidado y mantenimiento de tus cuchillos, tendrás una experiencia culinaria más placentera. Recuerda, un cuchillo bien cuidado es un compañero de cocina insustituible.