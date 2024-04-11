Estos son los 7 beneficios de comer mango que quizás no sabías y recetas para comprobarlo

¿Te has preguntado por qué debes comer mango? Esta fruta, además de deliciosa, es muy nutritiva y está cargada de múltiples beneficios para tu salud. Es rico en vitaminas, minerales y antioxidantes que pueden mejorar tu bienestar en general.

Es una opción dulce y segura para aquellos con diabetes. ¿Estás lactando o embarazada? ¡No hay problema! Esta fruta es benéfica durante estas etapas también. Si quieres conocer a fondo por qué debes incluirlo en tu dieta te lo contamos a continuación.

Propiedades nutricionales del mango

El mango es más que una fruta jugosa y dulce; es una mina de oro nutricional. Desde mejorar tu digestión hasta sus propiedades antioxidantes, existen muchas razones por las cuales deberías considerar agregar mango a tu dieta.

Nutricionalmente, el mango tiene vitaminas y minerales. Es especialmente rico en vitaminas C, A, E, K, y varias del complejo B. Además, es una buena fuente de fibra dietética.

Si te preguntas cuántas calorías tiene un mango, debemos decirte que esto dependerá del tamaño y cantidad que elijas para comerte. Para que te des una idea, un mango mediano aporta aproximadamente 150 calorías, lo que lo hace un snack dulce y saludable.

7 beneficios sorprendentes de comer mango

1. Mejora tu digestión

El mango es rico en fibra y consumirlo te ayudará a prevenir el estreñimiento y regulará tu movimiento intestinal. También disminuirá el riesgo de sufrir alguna enfermedad del tracto gastrointestinal, como el cáncer de colon.

2. Tu sistema inmunológico se fortalecerá

Gracias a su alto contenido en vitamina C, esta fruta es un excelente refuerzo para tu sistema inmunológico. Al comerlo estimularás la producción de glóbulos blancos en tu cuerpo para combatir infecciones y enfermedades.

3. Protege tu piel

Los antioxidantes del mango, como los carotenoides y la vitamina C protegerá tu piel del envejecimiento prematuro y a mantenerla radiante y saludable.

4. Es desinflamante

Los fitonutrientes presentes en esta fruta tienen propiedades antiinflamatorias que reducirá la inflamación en tu cuerpo.

5. Comer mango protege tu cerebro

Su alto contenido de antioxidantes puede ayudar a proteger tu cerebro del daño oxidativo y a prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

6. Regulará tu azúcar en sangre

A pesar de que tiene un sabor muy dulce, el mango tiene un índice glucémico moderado, lo que significa que no causa picos drásticos en los niveles de azúcar en la sangre. Es seguro que las personas diabéticas lo coman con moderación.

7. Te ayudará a bajar de peso

Al tener pocas calorías y mucha fibra es un bocadillo perfecto para mantener el hambre a raya.

¿Puedo comerlo si estoy embarazada o lactando?

Esta fruta es muy benéfica para las mujeres durante estas etapas. El mango contiene nutrientes esenciales, como ácido fólico, vitamina C y fibra, importantes para el desarrollo del bebé. Además, el mango puede ayudar a aliviar los antojos de alimentos dulces de manera más saludable.

Durante la lactancia, sus nutrientes se transfieren al bebé a través de la leche materna. Sin embargo, es importante que lo consumas con moderación y asegurarte de no tener alergias conocidas al mango.

Ya sea que lo disfrutes un delicioso mango deshidratado como snack, fresco o incorporándolo en diferentes recetas, hay muchas formas de aprovechar sus beneficios.