Tequila Pantalones, la nueva bebida de Matthew McConaughey hecha en Jalisco

Matthew McConaughey, actor y productor originario de Texas, está incursionando en el mundo de los destilados con su nuevo Tequila Pantalones, de sabores suaves pero sofisticado y premium. Está elaborado 100% de agave Blue Weber que crece y se cosecha en los campos de Amatitán, Jalisco, México.

Pero, ¿por qué tequila? Esta bebida marcó un momento especial en la vida de la pareja y ha estado presente desde que Matthew y Camila se conocieron en 2006.

En su libro “Greenlights” McConaughey ganador del Oscar en 2014 por Dallas Buyer Club (El club de los desahuciados) cuenta que se encontraba en un club preparando margaritas cuando la vio por primera vez. Luego de hacer el priemr contacto, le ofreció “la mejor margarita de su vida”. Tal parece qué así fue, pues después de dos décadas siguen compartiendo momentos felices juntos. ¿Un giro del destino gracias al tequila?

Tequila Pantalones: Blanco, Reposado y Añejo

Por el momento Tequila Pantalones cuenta con tres presentaciones: blanco, reposado y añejo. Cuentan con la certificación Gluten Free (libre de gluten) por la SCS Global Services y 100% orgánico por la USDA Organic.

Su presentación Tequila Pantalones Blanco ofrece notas dulces como la miel y un toque cítrico. Sus sabores son suaves y es ideal para aquellos que inician a beber este tipo de destilado. En tanto su Tequila Pantalones Reposado pasa por una barrica de roble americano por nueve meses, esto hace que la bebida adquiera notas de agave cocido, vainilla y roble.



Para los paladares acostumbrados a beber destilados con más carácter, se recomienda su presentación Tequila Pantalones Añejo. Este, pasa por barrica de roble americano por 15 meses, donde adquiere notas a vainilla, caramelo, azúcar morena y roble.

Tequila Pantalones Blanco tiene un precio de 44.99 dólares, el reposado de 49.99 dólares y finalmente el añejo de 54.99 dólares. Por cada venta, se donará el un por ciento a 1% For The Planet, organización de la que Tequila Pantalones es miembro, y a través de ella este porcentaje será entregado a diferentes socios que luchan por el bienestar ambiental.

Otros famosos que tienen marca de tequila

El tequila se ha vuelto popular fuera de México, especialmente en Estados Unidos, gracias a su sabor tan único y su versatilidad en la coctelería. Esta creciente demanda ha llevado a un importante número de celebridades a incursionar en el mercado de este destilado, creando sus propias marcas.

Entre los famosos que han lanzado su tequila se encuentran George Clooney, con Casamigos; Dwayne “The Rock” Johnson, con Teremana; y Kendall Jenner, con 818 Tequila.

