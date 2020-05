Amazon Prime: top de series y películas para disfrutar en temporada de coronavirus

One Mississippi Una comedia que mezcla un poco la tragedia y el drama en una serie un poco convencional, donde la comediante Tig Notaro se interpreta así misma, mostrando historias de su propia vida.

Misión imposible Fall-Out Si necesitábamos hablar de las mejores películas no podía faltar este clásico. La sexta entrega de la película que protagoniza Tom Cruise (grabada en 2018), se pueden superar aspectos de las películas anteriores tanto en acción como en espectáculo.

En esta ocasión el agente secreto Ethan Hunt, intenta rescatar algunos núcleos de plutonio que fueron robados pero la misión se complica y la agencia comienza a cazar a sus propios miembros. Sin duda una gran historia de acción y espionaje que no te puedes perder.

The Last Black Men In San Francisco

Una película fue nominada a tres premios Independent Spirit y que cuenta la historia de Jimmie, un sujeto que debe enfrentar el desplazamiento de la casa que construyó su abuelo.